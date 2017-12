Sistem inovator pentru contorizarea corectă a energiei termice

06:43:40 / 26 Februarie 2016

CEA MAI TARE INVENTIE

In sfirsit magiistralul domn Popa a inventat roata si a descoperit apa calda. Ideea este din 1994 .=, dar cine sa o puna in aplicare Se fac eforturi sa se salveze RADET - ul acum cind este tardiv de tarziu. Duna dimineata Domnule Popa , daca nu stiati mai bine de jumatate din oras si-a montat centrale de apartament si nu mai depind de reteaua invechita a RADET, in curind nu va mai avea cine sa va plateasca pierderile si indolenta.