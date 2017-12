Sistemul de urmărire a produselor accizabile, în curs de implementare

Începînd din acest an, autorităţile fiscale din România, Slovenia şi Croaţia vor beneficia un sistem de urmărire a produselor accizabile. Programul va fi implementat de Intrasoft International, divizie a Intracom IT Services, din Grecia, împreună cu IBM şi alte companii. Valoarea totală a proiectului se ridică la şase milioane de euro. Sistemul va beneficia de suport IT, necesar urmăririi transporturilor de tutun, alcool şi produse energetice - petrol, gaze naturale, electricitate şi altele - între ţările Uniunii Europene (UE), cu scopul reducerii evaziunii fiscale. Sistemul va permite schimbul şi procesarea electronică a informaţiilor între companiile implicate în tranzacţii - atît furnizori, cît şi distribuitori, şi vamă. De asemenea, informaţiile vor fi puse la dispoziţia întregului sistem vamal al UE.