Sistemul sanitar românesc, în continuă tranziţie

Anul 2007 a fost un an plin de schimbări pentru cei care lucrează în sistemul sanitar: angajaţii pot pleca să lucreze în UE, bolnavii pot beneficia de tratamente în străinătate, a fost introdus programul de evaluare a stării de sănătate care a bulversat medicii de familie care, au aflat şi faptul că trebuie să devină specialişti IT ca să se conformeze cerinţelor ministrului de resort, Eugen Nicolăescu. Sistemul sanitar românesc pare a fi într-o continuă stare de tranziţie, doctorii rămîn categoria profesională plătită sub nivelul activităţii prestate, spitalele au echipamente sub media celor din statele europene, fondurile alocate pe cap de locuitor sînt mult mai mici decît cele din UE. Anul 2007 a debutat cu eliberarea cardului european de sănătate. În prima zi lucrătoare a anului 2007, sediile Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate au fost luate cu asalt de persoane care doreau să intre în posesia cardului. Cardul a fost realizat de firma Starling care, conform contractului, trebuia să realizeze un milion de carduri. Firma a făcut doar 150.000 de bucăţi, a cîte 2,2 lei fiecare. Contractul a expirat pe 30 iunie. Licitaţia pentru executarea noilor carduri europene de sănătate, cu elemente de securitate, a fost cîştigată de firma S&T. Astfel că, din august, preţul cardurilor s-a dublat, devenind 4,36 lei. În prima zi a anului viitor, contravaloarea cardurilor va fi suportată din bugetul caselor de asigurări de sănătate. Anul care se încheie a adus mai mulţi bani în sistem, au fost descentralizate programele naţionale de sănătate, astfel că medicaţia pentru cancer, tratamentul post transplant şi pentru diabet pot fi luate gratuit din toate farmaciile şi nu doar din cele cu circuit deschis. Totodată, a fost extins programul de vaccinare împotriva gripei, iar din iulie a început controlul medical obligatoriu şi gratuit al tuturor românilor pentru evaluarea stării de sănătate. În 2007 nu au lipsit scandalurile dintre farmacişti şi autorităţi, dintre asociaţiile bolnavilor şi şeful Sănătăţii pe tema sistemului sanitar, la toate acestea adăugîndu-se protestele sindicatelor. Noua listă de medicamente compensate şi gratuite, dar şi noile preţuri de vînzare au generat din nou aglomeraţie şi scandal chiar din primele zile ale anului. La 1 ianuarie, a intrat în vigoare o nouă listă de compensate şi, odată cu ea, noile preţuri cu amănuntul ale medicamentelor. Haosul a fost generat şi de faptul că persoanele care aveau reţetă prescrisă în 2006, cu medicamente care nu se regăseau în noua listă valabilă de la 1 ianuarie 2007, erau obligate să meargă la medicul de familie pentru o nouă prescriere, valabilă din acest an. Tot în ianuarie, Patronatul Farmaciştilor a început răfuiala cu Executivul şi Casa de Asigurări de Sănătate, din cauza adaosului prea mic la medicamentele pentru bolile cronice, cerînd ca acesta să depăşească 1,5 %. Nemulţumirile farmaciştilor au rămas fără ecou, iar valoarea adaosului nu a fost modificată. Pentru prima dată, din octombrie, angajaţii din sistemul sanitar public primesc, odată pe an, indemnizaţie de stabilitate egală cu salariul minim brut pe ţară, potrivit Hotărîrii Executiuvului privind salarizarea, proiect iniţiat de Ministerul Sănătăţii Publice. Asistenţii medicali care au primit aceşti bani au fost obligaţi să-i restituie, deoarece prima de stabilitate îi vizează pe doctori şi a fost creată în speranţa că aşa vor putea fi convinşi să nu mai plece din ţară. Cele două concluzii evidente ale bilanţului anului 2007, sînt următoarele: sănătatea este domeniul care a primit cei mai mulţi bani, iar cadrele care funcţionează în acest domeniu sînt printre cei mai stresaţi angajaţi din România.