Situație tensionată la Atena

Partidele politice din Grecia au cerut explicații, ieri, după informațiile apărute în presă, la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit cărora fostul ministru de Finanțe Yanis Varoufakis a avut planuri secrete pentru un sistem bancar paralel, în cazul ieșirii Atenei din zona euro, relatează DPA. Planul prevedea reintroducerea drahmei, a scris, duminică, cotidianul ”Kathimerini” și a fost discutat în timpul unei videoconferințe cu investitorii, pe 16 iulie. Varoufakis a afirmat că a fost autorizat de premierul Alexis Tsipras, în decembrie, să examineze un astfel de sistem de plată în paralel, dar nu a primit unda verde finală. O lună mai târziu, partidul stângii radicale Syriza al lui Tsipras a câștigat alegerile legislative. Potrivit publicației menționate, planul ar fi implicat copierea în secret a parolelor conturilor fiscale ale cetățenilor greci, prin spargerea site-ului Finanțelor Publice. Aceasta ar fi avut ca scop crearea unui sistem care să permită plăți între terțe părți și stat, dacă băncile ar fi fost nevoite să se închidă. Varoufakis a avut o echipă, pentru a pregăti planul, despre care ”Kathimerini” scrie că ar fi avut nevoie în cele din urmă de 1.000 de angajați pentru a fi pus în aplicare. Videoconferința a avut loc la peste o săptămână după ce Varoufakis a părăsit funcția de ministru de Finanțe.

Ieri, ministrul adjunct de finanțe Dimitris Mardas a afirmat că o astfel de propunere nu a fost niciodată discutată de Guvern. Potrivit extraselor transcrierii videoconferinței, Varoufakis a afirmat că ”premierul, înainte de a deveni prim-ministru, înainte de a câștiga alegerile din ianuarie, mi-a dat undă verde pentru a veni cu un plan B. Planul a fost mai mult sau mai puțin complet: Am pus la punct un plan B, însă dificultatea a fost de ajunge de la cinci persoane care lucrau la acest plan la 1.000 de persoane care ar trebui să-l pună în aplicare. Pentru asta aș fi avut nevoie de o nouă autorizare pe care însă nu am mai primit-o”. Varoufakis a declarat pentru ediția de ieri a cotidianului britanic ”The Telegraph” că citatele din discuția care a avut loc în timpul videoconferinței sunt exacte, însă a adăugat că unele informații apărute în presa elenă sunt răstălmăcite. ”Substratul tuturor acestor acțiuni este că vor să mă prezinte drept un ministru de finanțe escroc și să mă pună sub acuzare pentru trădare. Totul face parte din tentativa de a anula primele cinci luni ale acestui Guvern și de a-l trimite la coșul de gunoi al istoriei”, a declarat Varoufakis pentru cotidianul britanic.