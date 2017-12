Campioana Ucrainei are probleme din ce în ce mai mari într-o grupă care - iniţial - părea foarte lejeră! Echipa antrenată de Mircea Lucescu nu mai are voie să facă paşi greşiţi, pentru că asta ar putea însemna chiar ratarea calificării în optimile de finală! Dubla cu Zenit este de totul sau nimic, “minerii” având nevoie de cel puţin patru puncte în aceste meciuri pentru a continua cu şanse reale lupta pentru optimile UCL. Chelsea, FC Porto, AC Milan şi Barcelona sunt marile favorite din această seară, dar chiar şi Borussia este favorită în Grecia, unde Oly pare grav afectată de… criza economică! Cu un început modest de sezon în întrecerea internă, Arsenal îşi pune mari speranţe în UCL, sperând să obţină cel puţin un egal la Marsilia. Alt meci echilibrat se joacă la Leverkusen, unde Bayer nu mai are strălucirea de anul trecut, dar poate învinge o Valencia care a început să “şchioapete” după un start fulminant de sezon.

Programul din acestă seară, meciurile urmând să înceapă la ora 21.45 - Grupa E: Bayer Leverkusen - Valencia, Chelsea Londra - KRC Genk. Clasament: 1. Chelsea 4p (golaveraj: 3-1), 2. Bayer 3p (2-2), 3. Valencia 2p (1-1), 4. Genk 1p (0-2); Grupa F: Olympique Marseille - Arsenal Londra, Olympiacos Pireu - Borussia Dortmund. Clasament: 1. Marseille 6p (4-0), 2. Arsenal 4p (3-2), 3. Borussia 1p (1-4), 4. Olympiacos 0p (1-3); Grupa G: Shakhtar Doneţk - Zenit St. Petersburg, FC Porto - APOEL Nicosia. Clasament: 1. APOEL 4p (3-2), 2. Zenit 3p (4-3), 3. FC Porto 3p (3-4), 4. Shakhtar 1p (2-3); Grupa H: AC Milan - BATE Borisov, FC Barcelona - Viktoria Plzen. Clasament: 1. Barcelona 4p (7-2), 2. Milan 4p (4-2), 3. Viktoria 1p (1-3), 4. BATE 1p (1-6).