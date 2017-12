Soția lui George Clooney riscă să fie arestată dacă ajunge în Egipt

Avocata Amal Clooney, soția actorului George Clooney, spune într-un interviu apărut în cotidianul britanic The Guardian că a fost amenințată cu arestarea de autoritățile egiptene în luna februarie a anului trecut, când se pregătea să publice un raport critic asupra sistemului judiciar din țara nord-africană. Amal Clooney, care a devenit de atunci reprezentanta legală a unui ziarist al Al-Jazeera închis la Cairo, afirma în raportul elaborat pentru Asociația Internațională a Baroului că justiția egipteană trebuie să fie mai independentă. Raportul a fost publicat în 10 februarie la Londra. Soția lui George Clooney a dat interviul din The Guardian după decizia de joi a justiției egiptene de a organiza un nou proces celor trei ziariști de la Al-Jazeera închiși în Egipt de un an. Condamnați la pedepse între șapte și zece ani de închisoare, egiptean-canadianul Mohamed Fadel Fahmy, pe care îl apără Amal Clooney, australianul Peter Greste și egipteanul Baher Mohamed sunt acuzați de susținerea grupării islamiste Frații Musulmani și rămân deocamdată în arest. Potrivit avocatei, cei trei sunt victime ale unui sistem în care judecătorii pot fi desemnați de putere. Ea se arată pesimistă în privința noului proces, fiind încrezătoare în schimb în expulzarea din țară a clientului ei, conform unei noi legi promulgate în luna noiembrie.