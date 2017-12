Soarele de Neptun contribuie la privatizarea CFR Marfă

ÎNDEMN Premierul Victor Ponta şi preşedintele Traian Băsescu se află de mai multe zile într-o dispută continuă pe tema privatizării CFR Marfă. Şeful Guvernului spune că acest proces nu se poate realiza fără un aviz în prealabil al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care trebuie convocat de şeful statului. Până ieri, preşedintele Traian Băsescu delira pe plajă la Neptun, afirmând în mai multe rânduri că pentru privatizarea CFR Marfă nu este nevoie de acordul Consiliului, pentru că acest proces revine exclusiv Guvernului. Întâmplător sau nu, poziţia lui Băsescu (nu a copilului din filmul lui Călin Netzer) s-a schimbat exact când premierul Victor Ponta a anunţat că pleacă în vacanţă şi că atribuţiile sale vor fi preluate de vicepremierul Gabriel Oprea. După ce preşedintele s-a săturat de soare şi de plajă, s-a gândit că nu ar fi rău să strice concediul premierului, generând, probabil, un nou episod din războiul celor două Palate. Ieri seară, Administraţia Prezidenţială a anunţat că, în cazul în care premierul Victor Ponta nu poate răspunde convocării la şedinţa CSAT, este invitat, fără drept de vot, conform legii, vicepremierul Gabriel Oprea. În acest duel al declaraţiilor s-a implicat şi prim-vicepreşedintele PNL Klaus Iohannis, care crede că preşedintele Traian Băsescu şi premierul Victor Ponta ar trebui „să se aşeze la masă şi să rezolve problema privatizării CFR Marfă, în loc să îşi dea contre”. „Este treaba lor. Să se certe până rezolvă cel puţin cine trebuie să hotărască”, a declarat, ieri, Klaus Iohannis. Liberalul a mărturisit că despre CFR Marfă „cunoaşte prea puţine lucruri”, însă este convins că situaţia se va rezolva într-un fel sau altul şi privatizarea CFR Marfă nu va rămâne suspendată.

PRIVATIZARE SAU MANAGER PRIVAT Premierul Victor Ponta a anunţat, în urmă cu o săptămână, că este decis să readucă pe profit compania CFR Marfă, chiar dacă CSAT nu va aviza privatizarea, situaţie în care primul-ministru a spus că această companie va fi condusă de un manager privat. „Nu facem privatizarea? Planul B, manager privat, restructurarea companiei şi încercarea de a o aduce acolo unde era în 2008, adică pe profit, înainte să fie fraudată de PDL”, a spus Ponta. Premierul consideră că CSAT are competenţe în a aviza privatizarea CFR Marfă, explicând că are la dispoziţie 60 de zile pentru a discuta în Consiliu procesul privatizării companiei. „Noi oricum avem în septembrie o şedinţă a CSAT. Nu e târziu, pentru că avem totul pregătit. Mai trebuie doar avizul, semnăm şi să dea omul banii, dacă-i are. A zis preşedintele că nu-i are (investitorul - n.r.), iar eu la bani nu mă pricep cum se pricepe şeful statului”, a afirmat Victor Ponta.