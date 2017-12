Soarta Podului de la Agigea se hotărăşte vineri

INFORMARE Situaţia tensionată de la Constanţa, creată în urma anunţului Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) privind închiderea pentru două luni a podului de peste Canalul Dunăre - Marea Neagră, a ajuns, ieri, la urechile premierului Victor Ponta. Şeful Guvernului a fost informat de ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Dan Şova, despre faptul că Podul de la Agigea ar urma să fie închis începând cu 1 octombrie, pentru reparaţii capitale. Ponta a spus, cu această ocazie, că înţelege îngrijorarea celor din zonă, pentru că este singurul pod care leagă Mangalia de Constanţa. Însă premierul a afirmat că „nici nu ne putem asuma riscul ca podul să se prăbuşească”. „Vreau ca zilele acestea să verificaţi încă o dată şi cu experţi independenţi situaţia reală şi să luăm măsurile necesare. Cu Podul de la Agigea, ideea e următoarea: conform unui raport făcut de CNADNR, 40% din structura podului este afectată şi poate să cadă în orice moment”, a conchis prim-ministrul. El a precizat însă că podul tot va trebui reparat la un moment dat, deoarece nu au mai fost efectuate lucrări de reparaţii de dinainte de 1989.

ÎN AŞTEPTAREA UNEI SOLUŢII În aceste condiţii, Ponta l-a împuternicit pe prefectul Eugen Bola să adune, din nou, toţi responsabilii, pentru a căuta o soluţie astfel încât podul să nu fie închis, întâlnire la care va fi prezent şi premierul. „Vineri vom avea o nouă întâlnire pentru a reanaliza situaţia. La şedinţă vor participa reprezentanţi ai constructorului, consultantului tehnic, Ministerului Transporturilor, Poliţiei Rutiere, dar şi primari din localităţile afectate de măsură”, a spus Bola. O rezolvare a situaţiei, pe placul constănţenilor, ar fi, potrivit prefectului, ca Podul de la Agigea să fie menţinut în circulaţie, în condiţii de deplină siguranţă, până spre primăvară, când va fi gata noul pod de peste Canal în zona Portului Constanţa Sud - Agigea, aflat în prelungirea autostrăzii, lucrare estimată a se finaliza în aprilie 2014. „Una este să ocoleşti prin Port câţiva kilometri şi alta este să ocoleşti 70 de kilometri prin centrul judeţului pentru a ajunge la Agigea. Este foarte important dacă podul din Port intră în funcţiune mai repede, în aşa fel încât pe Podul de la Agigea să oprim circulaţia spre primăvară”, a declarat Eugen Bola. Pe de altă parte însă, spune Bola, este posibil ca reprezentanţii constructorului şi consultantului tehnic să rămână fermi pe poziţie la şedinţa de mâine şi să spună că Podul de la Agigea trebuie închis cât mai urgent, pentru a fi reparat: „În aceste condiţii, vom încerca să luăm cele mai bune decizii pentru a uşura deplasarea cetăţenilor. În această idee, am primit asigurări de la Ministerul Transporturilor că vor exista suficiente garnituri de tren care să transporte cetăţenii pe ruta Constanţa - Mangalia“.

APROVIZIONARE Interzicerea circulaţiei pe Podul de la Agigea a fost analizată şi de conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa, în contextul în care SCJU are două secţii exterioare, una la Agigea şi una la Eforie Sud, ceea ce presupune, pentru orice situaţie (aprovizionare, transport bolnavi), trecerea podului. „Am purtat discuţii cu prefectul judeţului, Eugen Bola, şi am căzut de acord ca aprovizionarea celor două secţii cu cele necesare să se facă cu ambulanţa spitalului, iar hrana bolnavilor să fie dusă cu autoturismul firmei care se ocupă de acest lucru, pe baza unui permis de liberă trecere. Până acum, aprovizionarea se făcea cu alte mijloace de transport, dar cum ambulanţa are liber la trecere pe pod, ne-am gândit la această soluţie”, a explicat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Astfel, cei aproximativ 130 de pacienţi ai celor două secţii exterioare nu vor avea de suferit. De asemenea, conducerea SCJU a luat în calcul şi situaţiile grave, astfel că toate cazurile care ridică probleme vitale vor fi transportate la spital cu elicopterul SMURD. „Combustibilul va fi asigurat de către UPU, care are bani de la Ministerul Sănătăţii, implicit de la Guvernul României. Este o situaţie delicată, aşa că trebuie asigurate cele necesare”, a declarat dr. Căpăţână.