Soarta șefei DNA, amânată de ministrul Justiției! Care e jocul lui Toader?

Totată suflarea din România aștepta cu nerăbdare ca ministrul Justiției, Tudorel Toader să facă marele anunț în ceea ce o privește pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, după izbucnirea scandalului din jurul Direcției. Numai că, în locul unui verdict foarte clar, Toader a declarat...NIMIC. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, și-a început discursul prin a prezenta ceea ce a făcut el în Japonia. Apoi a trecut și la subiectul așteptat de toatră lumea. Toader a afirmat, joi, că va prezenta în camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea DNA, DIICOT şi a Ministerului Public, urmând ca săptămâna următoare, joi, să prezinte public concluziile privind activitatea DNA. „La solicitarea doamnei prim ministru (Viorica Dăncilă), am revenit în ţară, date fiind dezbaterile din spaţiul public, referitoare la funcţionarea sistemului judiciar. Înainte de a accepta funcţia de ministru al Justiţiei, am discutat cu liderii coaliţiei de guvernare şi am primit asigurări de neimplicare a factorului politic, ceea ce s-a respectat, se respectă şi în prezent. Am avut o întâlnire cu doamna prim ministru, solicitându-mi să comunic public raportul. Raportul privind activitatea desfăşurată la nivelul Ministerului Public, DIICOT, DNA. Prezentarea respectivului raport constituie o obligaţie a ministrului Justiţiei. Săptămâna următoare, în cursul zilei de joi, voi face o informare de presă în care voi prezenta conţinutul şi concluziile raportului cu referire la activitatea DNA“, a spus ministrul.

În aceste condiții, de ce s-a grăbit ministrul Justiției să se întoarcă mai devreme în țară din Japonia, ca să anunțe...NIMIC DESPRE SITUAȚIA DIN DNA?

DE LA CE S-AU INFLAMAT LUCRURILE?

Scandalul de la DNA a pornit de la o înregistrare difuzată de Antena 3 cu fostul deputat PSD Vlad Cosma, în care acesta arăta că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea au încercat să inventeze dosare în baza unor "probe fabricate" unor oameni politici şi de afaceri, printre care şi lui Sebastian Ghiţă. Totodată, fostul deputat a dezvăluit cum procurorul DNA Ploieşti Lucian Onea i-ar fi cerut să modifice anumite documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar. Mai mult, aceştia l-ar fi ameninţat pe Vlad Cosma că îi vor aresta sora, deputatul Andreea Cosma. O altă dezvăluire a venit de la procurorul Mihaiela Iorga. Magistratul a declarat, duminică seară, că Laura Codruţa Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca să o întrebe dacă nu ar putea să "iasă" cu un dosar al unui fost ministru ce urma să fie numit premier, pentru că acesta din urmă ar fi numit-o pe Dana Gîrbovan ministru al Justiţiei, ceea ce ar fi reprezentat un dezastru pentru DNA.