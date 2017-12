Bret Michaels, solistul trupei Poison, a suferit o hemoragie cerebrală, vineri seară, însă, potrivit celor mai recente informaţii, starea de sănătate a muzicianului american este stabilă, iar acesta a redevenit conştient. O purtătoare de cuvânt a cântăreţului a confirmat informaţiile potrivit cărora muzicianul american, în vârstă de 47 de ani, a fost internat de urgenţă, în noaptea de vineri. Solistul trupei Poison acuza dureri de cap foarte puternice şi se afla în stare critică. Medicii americani au identificat o hemoragie subarahnoidă masivă, o afecţiune ce constă în producerea unui accident vascular în zona trunchiului cerebral. Site-ul TMZ.com a raportat în noaptea de vineri că Bret Michaels şi-a revenit şi că a început să vorbească. TMZ a declarat că a obţinut aceste informaţii de la o femeie care a câştigat, în 2008, un concurs reality show al cărui premiu a fost o întâlnire cu Bret Michaels şi care, de atunci, a păstrat legătura cu rocker-ul american.

Bret Michaels şi-a câştigat celebritatea la sfârşitul anilor ’80, în calitate de solist al trupei Poison. Solistul american a fost diagnosticat cu diabet încă din copilărie, iar în urmă cu o săptămână, a mărturisit că a fost operat de urgenţă de apendicită, la începutul lunii aprilie. Într-un mesaj postat pe blogul muzicianului, Michaels afirmă că această intervenţie chirurgicală a reprezentat ”un semnal de alarmă” care l-a făcut să înţeleagă că ar trebui să fie mai atent cu starea lui de sănătate. Solist al trupei Poison, devenit între timp un star al emisiunii de televiziune Rock of Love, difuzată de postul VH1, Bret Michaels a suferit din cauza multor probleme de sănătate. Având diabet insulino-dependent, cântăreţul american a fost adeseori spitalizat. El îşi face singur injecţiile cu insulină, verificându-şi concentraţia zahărului din sânge de şase ori pe zi. În plus, Bret Michaels a suferit câteva accidentări destul de serioase, inclusiv o fractură nazală, după ce a fost lovit de un echipament care a căzut în timpul galei Tony Awards din 2009. Muzicianul american a participat recent, în calitate de concurent, la emisiunea de televiziune The Celebrity Apprentice. Următorul său album, intitulat ”Custom Built”, va fi lansat către sfârşitul acestui an. Bret Michaels a înregistrat recent şi un duet cu actriţa şi cântăreaţa Miley Cyrus. Cu ocazia participării sale la emisiunea The Celebrity Apprentice, Bret Michaels a reuşit să strângă fonduri în valoare de 100.000 de dolari în favoarea organizaţiei de caritate American Diabetes Association, iar muzicianul american este considerat unul dintre posibilii câştigători ai acestei emisiuni. Donald Trump, cel care prezintă show-ul The Celebrity Apprentice, a declarat că gândurile şi rugăciunile sale se îndreaptă în acest moment către Bret Michaels.

Poison este o trupă americană de glam metal devenită celebră la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90, care a vândut peste 14,5 milioane de discuri în SUA. Trupa a avut zece single-uri în Top 40 Billboard Hot 100, şase piese în Top 10 Singles, iar una dintre ele (”Every Rose Has Its Thorn”) a ajuns pe prima poziţie a acestui clasament.