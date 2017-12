Sondaje trucate la Năvodari

Cel de-al doilea tur al alegerilor locale a fost cu probleme şi la Năvodari, unde un tînăr a fost prins, la secţia 12 de votare din oraş, în timp ce îşi filma buletinul de vot. \"Alegătorul a intrat cu apartul în secţia de votare, însă după ce a fost văzut, am soliciat sprijinul jandarmilor din secţie\", a declarat preşedintele secţiei de votare, Aurelia Vasile. La puţin timp după ce a fost escortat la sediul Poliţiei Năvodari, tînărul a fost eliberat de oamenii legii, însă nu înainte de a fi amendat cu 3.000 de lei pentru încălcarea legii electorale. \"Cînd a fost întrebat de ce a recurs al acest gest necugetat, deşi ştia că nu are voie să facă aşa ceva, tînărul ne-a răspuns că a vrut să rămînă cu o amintire de la acest vot\", a declarat subcomisarul Gelu Bordei de la Poliţia Năvodari. Un caz similar s-a înregistrat şi la Secţia 2 de votare, dar nu a lipsit nici turismul electoral. Un autobuz al Primăriei Năvodari a transportat la vot electori din Mamaia Sat. În plus, mai mulţi alegători au reclamat faptul că în faţa Secţiei de votare nr. 2 erau prezenţi falşi reprezentanţi ai unor firme acreditate pentru realizarea exit – poll - urilor. Am încercat să aflăm scopul prezenţei lor acolo, însă tinerii s-au dedat la un adevărat slalom printre maşini, iar alţii au recunoscut clar că nu au astfel de acreditări. \"Avem doar o hîrtie de la firma care ne-a angajat, nu îi ştim numele, dar am înţeles că avem voie să realizăm chestionare în exteriorul instituţiilor de votare\", a spus unul dintre aceştia.