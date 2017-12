Şoselele României, tot mai periculoase

În momentul în care Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut public proiectul de modificare a Codului Rutier, numeroase voci au criticat sancţiunile-record pe care actul normativ le prevedea. S-a vorbit mult despre amenzile uriaşe şi despre perioadele îndelungate de suspendare a permiselor, mulţi considerând că o asemenea iniţiativă legislativă este mult prea dură pentru România zilelor noastre. Se poate discuta mult în continuare în legătură cu acest subiect, se pot aduce argumente pro şi contra, însă realitatea este că şoselele româneşti sunt din ce în ce mai periculoase. Oameni ucişi pe trecerile de pietoni de şoferi beţi, accidente cu urmări catastrofale provocate pe fondul vitezei excesive sau din cauza depăşirilor neregulamentare, persoane spulberate de pe trotuare, caramboluri rutiere în intersecţii: toate aceste tragedii ar putea fi evitate, dar continuă să se întâmple aproape zi de zi, chiar sub ochii noştri. Poliţiştii anunţă şi fac razii în fiecare săptămână, pe diverse linii de acţiune, lansează mesaje preventive, prezintă statistici cel puţin îngrijorătoare, dar accidentele grave continuă să se întâmple cu o frecvenţă incredibilă. De curând, Poliţia Rutieră a anunţat că porneşte la nivel naţional o amplă acţiune pentru sancţionarea şoferilor care încalcă legislaţia rutieră. În teorie, o iniţiativă care ar fi trebuit să producă efecte, măcar la nivelul elementar al fricii de pedeapsă. În practică, oamenii legii au amendat, în întreaga ţară, peste 10.000 de şoferi.

BĂUŢI ŞI FĂRĂ PERMIS Tot în practică, un tânăr de 27 de ani, din Constanţa, s-a urcat în noaptea de sâmbătă spre duminică la volan, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, şi a provocat un accident rutier în municipiu. Şoferul a condus o maşină pe bulevardul Marinarilor şi, în dreptul Agenţiei CFR, a pierdut controlul direcţiei, a lovit două taxiuri trase pe dreapta, după care a ajuns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism de teren. Şoferul vinovat, dar şi bărbatul aflat la volanul celuilalt autovehicul au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii spun că şoferul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au constatat că suspectul nu are nici permis de conducere… Un caz izolat? Nici pe departe! În aceeaşi noapte, cu doar două ore înainte, poliţiştii au depistat pe strada Mircea cel Bătrân un bărbat de 39 de ani, care conducea un autoturism marca Ford deşi se afla sub influenţa alcoolului. Oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager şi au constatat că omul avea o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bineînţeles că nici el nu avea permis de conducere… În urmă cu mai bine de o săptămână, o tânără de 19 ani a fost ucisă, pe o trecere de pietoni din Constanţa, de un şofer băut, care a părăsit locul accidentului. La câteva ore după impact, conducătorul auto avea o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestea sunt doar câteva exemple, şirul lor ar putea continua la nesfârşit.

PESTE 10.000 DE ŞOFERI AMENDAŢI În urma raziilor efectuate în întreaga ţară de Poliţia Rutieră, în patru zile au fost reţinute peste 350 de permise de conducere şi au fost amendaţi 10.400 de şoferi, dintre care 2.419 pentru că au condus cu viteză excesivă şi 38 pentru că s-au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Într-o singură zi, vineri, aproape 5.000 de conducători auto au fost depistaţi depăşind limita legală de viteză! Nu mai puţin de 2.236 de poliţişti, dintre care 1.326 de la Rutieră şi 910 de la Ordine Publică, au acţionat în prima zi, utilizând 475 aparate radar. Poliţiştii au constatat vineri 107 infracţiuni, dintre care 92 la regimul circulaţiei rutiere şi 15 de altă natură.