Spectacol de 14 karate la retragerea lui Laurenţiu Toma

Atmosferă emoţionantă la meciul de retragere al lui Laurenţiu Toma, care a fost organizat marţi seară, în Sala Sporturilor din Constanţa. Fostul căpitan al echipelor Handbal Club Municipal Constanţa şi Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa a fost răsplătit pentru întreaga sa carieră printr-un spectacol handbalistic total, la care au contribuit foştii coechiperi şi admirabilul public constănţean.

Laurenţiu Toma a înscris primul gol pentru HCM şi ultimul gol pentru HCD în meciul de marţi seară, iar la final a fost aplaudat la scenă deschisă, primind numeroase cadouri care îi vor reaminti peste ani de faptul că a reprezentat cu cinste Constanţa şi România, în cei peste 20 de ani de activitate sportivă ca jucător.

Mesajul căpitanului, la finalul meciului de retragere HCM - HCD:

„Mă bucur că lumea a fost în număr atât de mare. Mă bucur că am avut alături prieteni dragi, alături de care am scris istorie. Este emoţionant. Vă spun, cu mâna pe inimă, că în aceşti 20 de ani am dat tot ce aveam mai bun pentru această echipă. Oameni minunaţi, mă bucur din suflet că vă am alături pe tot acest drum şi sunt foarte mândru că îmi închei cariera aici, în faţa voastră, într-o sală plină. Vă mulţumesc!”

Mesajul clubului pentru căpitan, inscripţionat pe placheta oferită cadou la eveniment:

„Simbol în Constanţa, legendă în România.

Un căpitan sinonim cu performanţa.

Mulţumim, Laurenţiu Toma!

Hai, HCD! Hai, Constanţa!”

De remarcat şi forma deosebită în partida de marţi a lui Marius „Pablo” Stavrositu, omul-spectacol, care le-a reamintit multor iubitori ai handbalului de magicianul Cristian Gaţu. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 28-28, după ce la pauză a condus HCD, cu 13-12.

Au evoluat următoarele formaţii - HCM (antrenori Ilie Coman şi Ion Crăciun): Ionuţ Rudi Stănescu şi Mihai Popescu - portari, Laurenţiu Toma 2 goluri, Bogdan Criciotoiu 2g, Marius Sadoveac, Adrian Tucanu, Alexandru Şimicu 3g, Marius Stavrositu 3g, George Buricea 1g, Enis Murtaza 1g, Ionuţ Săulescu 2g, Răzvan Enescu, Dragoş Soare 4g, Marius Novanc 5g, Denis Ali 4g şi Mihai Timofte 1g; HCD (antrenori Djordje Cirkovic, Alexandru Buligan și Marko Isakovic): Dan Vasile şi Ionuţ Iancu - Laurenţiu Toma 4 goluri, Ionuţ Nistor 2g, Ionuţ Adrian Stănescu 4g, Gabriel Ilie 4g, Ciprian Şandru 3g, Ionuţ Rotaru 1g, George Buricea, Marius Mocanu 4g, Yassin Omar, Alexandru Andrei 1g şi Vencel Csog 4g. Au arbitrat Adrian Georgescu (autorul unui gol pentru HCD) şi Mihai Moldoveanu.

„A fost ceva de vis, ceva superb. Ne-am simţit minunat. Vreau să-i mulţumesc în numele băieţilor şi spectatorilor căpitanului nostru, Laurenţiu Toma, pentru că ne-a dat această ocazia de a ne reîntâlni. Momente emoţionante şi în vestiar, dar şi înainte de meci, la cafeaua tradiţională. Nu pot decât să mă bucur pentru acest lucru. Personal, mi-a făcut o mare, mare plăcere să joc. A fost totul extraordinar”, a spus preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Rudi Stănescu.