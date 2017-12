Spectacol în avanpremieră la Teatrul Naţional Constanţa

Sezonul teatral 2006-2007 al Naţionalului constănţean continuă cu o nouă producţie care va intra, în curînd, în repertoriul oficial de spectacole. După mai bine de şase săptămîni în care s-a lucrat intens sub bagheta regizorală a americanului Paul Bargetto, actorii constănţeni sînt pregătiţi să prezinte, în această seară, de la ora 18.30, avanpremiera spectacolului “Serenada şi Vulpea filozof“, de Slawomir Mrozek. Din distribuţie fac parte: George Călin, Mihai Sorin Vasilescu, Gabriela Iacob, Dana Dumitrescu, Liviu Manolache, Cristian Osoloş şi Maria Vasilescu. Scrisă în anii '60, de Slawomir Mrozek, piesa este o satiră asupra condiţiei umane. După succesul notabil al Teatrului Naţional Constanţa, de săptămîna trecută, cu premiera spectacolului “Inimi cicatrizate“, de Max Blecher, şi de această dată spectatorii vor avea surpriza să urmărească piesa chiar de pe scenă, realizatorii punînd accentul şi pe relaţia public-artişti. “Am realizat acest spectacol şi la New York, anul trecut şi a avut un succes extraordinar. Viziunea mea asupra spectacolului este... un fel de intimitate care trebuie experimentată de foarte aproape. În New York, jucam într-un teatru foarte mic şi distanţa faţă de public era foarte mică, aprox. doi metri. Nu m-aş considera neapărat un regizor de concepţie. Îmi place să lucrez cu actorii. Acest lucru este cel mai important pentru mine, la fel şi relaţia dintre artişti şi public“, a precizat regizorul Paul Bargetto.