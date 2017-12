“Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007” pentru copiii din centrele de plasament

După ce, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, peste 3.000 de copii din mediul rural au beneficiat de o excursie la Constanţa în cadrul căreia au vizitat principalele atracţii turistice de pe litoral în cadrul programului “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, a venit şi rîndul copiilor din centrele de plasament din municipiu să se bucure de această oportunitate. Ieri, peste 100 de copii din Centrul de Plasament “Micul Rotterdam”, Centrul de Plasament “Antonio” şi din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat au avut ocazia să viziteze Acvariul, Delfinariul, Planetariul, microrezervaţia şi expoziţia de păsări exotice din cadrul Complexului de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, să facă plajă şi să se joace în parcul acvatic Aqua Magic, iar, la sfîrşitul zilei, să vizioneze spectacolul oferit de acrobaţii şi animalele de la Circul Praga. “Copiii au primit cu foarte mult entuziasm vestea că vor vizita toate obiectivele turistice din oraş şi au profitat din plin de şansa pe care le-a oferit-o CJC. În total, în cele două zile în care se va desfăşura acţiunea, vor beneficia de programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007” aprox. 240 de copii din centrele de plasament din Constanţa. De la copii am aflat că s-au bucurat cel mai mult de faptul că li s-a oferit posibilitatea să urmărească spectacolul de circ”, a declarat purtătorul de cuvînt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Mihaela Ristea. Deşi au mai avut ocazia să viziteze majoritatea dintre obiectivele cuprinse în program, copiii din centrele de plasament au spus că s-au distrat de minune în excursie. “La Acvariu mi-au plăcut foarte mult peştii roşii, dar am fost impresionată la fel de mult şi de delfinul Mark, de la Delfinariu. A fost foarte frumos în excursie, pentru că am fost împreună cu colegii mei de la centru, de care mă simt foarte ataşată”, a spus Vasilica, o fetiţă de 11 ani. Acţiunea continuă astăzi, cînd la program vor participa copiii din Centrul de Plasament “Delfinul”, din Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă şi de la Adăpostul de zi şi de noapte a copiilor străzii din Constanţa.