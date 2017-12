Speranţe constănţene la CM de tenis de masă

OBIECTIV: CALIFICAREA LA JO 2012. Tenisul de masă românesc se pregăteşte pentru cel mai important eveniment al acestui an pe plan internaţional, Campionatele Mondiale rezervat senioarelor şi seniorilor, programate în perioada 8-15 mai, la Rotterdam (Olanda). Delegaţia tricoloră va fi alcătuită din zece sportivi, cinci fete şi cinci băieţi. Cu excepţia Danielei Dodean, aflată în Austria, fetele, Eliza Samara, Cristina Hîrîci (ambele de la LPS “Nicolae Rotaru”- CS Farul Constanţa), Bernadette Szocs şi Camelia Poştoacă, au efectuat în această săptămână un cantonament de pregătire la Constanţa, sub comanda antrenorului Viorel Filimon. „Obiectivul principal pentru aceste campionate rămâne obţinerea biletelor pentru Jocurile Olimpice pentru Adrian Crişan, Eliza Samara şi Dana Dodean, care stau foarte bine în clasamentul mondial. Este greu să ne gândim la medalii, în condiţiile în care vom avea de înfruntat asiaticii. Cred că o prezenţă în primii 32 la individual este o performanţă bună, iar la dublu feminin, Samara şi Dodean ar avea ceva şanse, dar contează mult şi tragerea la sorţi. Ne-am propus să jucăm cât mai bine şi să căpătăm mai multă experienţă, în vederea Campionatelor Europene din toamnă, care vor avea loc în oraşul polonez Gdansk, când vrem să intrăm în lupta pentru medalii”, a spus Viorel Filimon. „Ţinta mea este clară, încă de anul trecut: calificarea la Jocurile Olimpice. Îmi doresc să ajung măcar între primele 32 la simplu, dar este foarte dificil. Dacă ai ghinionul să pici cu primele clasate în ierarhia mondială încă din primele tururi s-au spulberat speranţele. La dublu, cred că avem şanse să ajungem în sferturi sau chiar să ne batem la medalii, pentru că mă ştiu bine cu Dodean şi avem experienţă necesară”, a explicat Samara. „Diferenţa dintre Mondialele de seniori şi cele de juniori este enormă, dar îmi doresc să avansez cât mai mult în întrecerea de simplu. Sper să am noroc la tragerea la sorţi”, a adăugat Hîrîci. „Nu am nimic de pierdut. Mi-am propus să dau totul şi să nu-mi fie teamă de adversar, indiferent de numele acestuia. Obiectivul meu este să câştig cât mai multe meciuri, să adun puncte şi să avansez în ierarhia mondială”, a declarat Szocs. „Jucăm la cel mai înalt nivel şi sper să facem o figură cât mai frumoasă. Dacă vom reuşi să mergem până în optimi va fi un rezultat excelent”, a completat Poştoacă. Pe lângă întrecerea de simplu, fetele vor intra în luptă şi la dublu, prin cuplurile Eliza Samara - Daniela Dodean şi Bernadette Szocs - Camelia Poştoacă.

MIZA PE DUBLU. În schimb, cei cinci băieţi, Andrei Filimon (Tenis Masă Constanţa), Adrian Crişan, Ovidiu Ionescu, Hunor Szocs şi Adrian Dodean, au efectuat un stagiu de pregătire la Buzău. „La simplu este greu să ne fixăm un obiectiv, pentru că depindem foarte mult de culoarul rezultat în urma tragerii la sorţi. Mai multe şanse ar fi la dublu şi la dublu mixt”, a spus Andrei Filimon, care va participa la dublu, alături de Adrian Crişan, şi la dublu mixt, împreună cu Eliza Samara. În întrecerea de dublu mixt vor mai intra în luptă cuplurile Adrian Crişan - Daniela Dodean şi Ovidiu Ionescu - Bernadette Szocs, în timp ce Ovidiu Ionescu şi Hunor Szocs vor lua startul în competiţia de dublu. Delegaţia tricoloră va pleca spre Olanda sâmbătă dimineaţa, urmând ca în după-amiaza aceleiaşi zile să efectueze un antrenament de acomodare în sala “Ahoy Arena” din Rotterdam.