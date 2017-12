Speranţele unui meci bun

Rugbyştii constănţeni trebuie să strîngă rîndurile înaintea celui mai greu meci din seria a doua a Diviziei Naţionale. Contor Zenner Arad este cea mai în formă echipă din „grupa provinciei”, vicecampioana României avînd punctaj maxim după primele trei etape scurse din noul campionat. Mai mult, formaţia antrenată de nonconformistul Ovidiu Şerban a înscris puncte cît pentru un campionat întreg, esaverajul arădenilor fiind de-a dreptul... ameţitor: 238-19. Şi vor să-şi confirme debutul promiţător şi împotriva Farului. De partea cealaltă, formaţia antrenată de Gheorghe Florea vine după un meci bun... dar încă o înfrîngere săptămîna trecută, 10-26 cu Remin Baia Mare. Lotul constănţean, fără accidentări... şi cu un pilier georgian în plus, a plecat spre Arad joi seară, ajungînd în oraşul de pe Mureş ieri la prînz. Georgi Khositashvili a făcut joncţiunea cu gruparea de pe Litoral abia vineri şi nu a efectuat nici un antrenament sub comanda lui Gheorghe Florea. Chiar şi în aceste condiţii, pilierul în vîrsta de 23 de ani va începe meciul cu arădenii din postura de titular. Lipseşte însă autorul unicul eseu constănţean din runda trecută, cu Universitatea Remin Baia Mare, Florin Silion, care a părăsit echipa în urmă cu cîteva zile, preferînd să plece în Italia. După sosirea la Arad, a urmat odihna şi o scurtă dezmorţire, înaintea partidei care începe în această dimineaţă, la ora 10.00. “Aradul este vicecampioana României, are un lot omogen şi puternic. Vrem să le dăm o replică pe măsura valorii lor, să facem un joc bun, agresiv şi cu faze de rugby autentic. Sper să fi trecut peste tracul începutului de sezon şi să intrăm în ritmul campionatului. Aştept foarte multe de la jucători mei pentru că au rămas restanţieri după primele jocuri”, a spus antrenorul Gheorghe Florea. Echipa probabilă: Khositashvili, Bejan, Crăciunescu - Azaladze, Mocanu - Tavarkiladze, Carpo, Angheluţă - Shamkaradze, Curea - Panţuru, Gheară, Dumbravă, Codea - Bezuşcu. În afara meciului disputat de echipa noastră, celelalte partide ale etapei a patra sînt Ştiinţa Petroşani - Poli Iaşi şi Petrom Timişoara - Remin Baia Mare.