Spitalele, mai bogate…

Medicii şi-ar putea trata pacienţii programaţi la cabinetele particulare şi în ambulatoriul spitalelor, iar aproximativ 20% din profitul astfel obţinut va reveni unităţilor sanitare de stat, a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac. Timpul necesar tratării acestei categorii de pacienţi va fi alocat, în afara programului de lucru în spital, odată cu trecerea la modelul francez de orar al medicilor, pe care ministerul intenţionează să-l implementeze. “A fost o propunere a Colegiului Medicilor şi noi am luat-o în calcul, întrucît este şi în avantajul unităţilor sanitare, care vor primi nişte bani în plus. În cursul acestei luni vom definitiva proiectul de lege privind orarul medicilor în spitale”, a mai precizat dr. Bazac. Impunerea unui program de lucru de opt ore pentru medici i-ar putea determina pe aceştia să îşi trateze clienţii din privat în spitalele de stat, urmînd ca apoi să deconteze serviciile medicale pe cabinetele proprii, a precizat, la rîndul său, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae. “Veniturile medicilor sînt foarte mici şi un program de la 9.00 la 17.00 nu va produce decît o iritare a medicilor. Măsura nu aliniază România la standarde europene, pentru că în UE, programul de opt ore include şi cercetare ştiinţifică şi învăţămînt, nu numai munca în spital. Oricum, în privat, un medic are o anumită clientelă, pe care o poate chema şi la spital, pentru a-şi rezolva problemele, iar apoi va deconta în privat”, a explicat prof. dr. Astărăstoae. De asemenea, medicii susţin că serviciile de radiologie nu vor putea funcţiona pînă la ora 17.00, întrucît, potrivit Codului muncii, personalul medical care lucrează în radiologie are un program redus, pentru a nu-şi pune în pericol sănătatea. “Nu sînt foarte multe laboratoare care pot funcţiona pînă la ora 17.00. Există o legislaţie specială şi un timp de lucru redus pentru cei care lucrează cu substanţe toxice”, a mai spus preşedintele CMR.