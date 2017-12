Spitalul de Urgență, prima unitate publică din țară cu aparatură de ultimul răcnet?

22:53:25 / 13 Octombrie 2015

WAX

DE CE NU RASPUNDE DIRECTORUL SPITALULUI JUDETEAN LA INTREBAREA POSTATA PE SITUL SPITALULUI DIN AUGUST 2015... Dle Director, va rog sa imi comunicati care este intervalul orar sau macar cate minute sunt alocate unui cadru medical (intr-o tura de 12h)cu titlu de pauza sau pentru servirea mesei. Deasemenea, v-as ruga sa imi spuneti si daca exista un spatiu special amenajat in acest sens, de exemplu in cadrul sectiei de cardiologie. Va cer aceasta intrucat urmeaza sa ma adresez organelor in drept in termen de 15 zile. Astept de la d-vostra un raspuns constructiv desi pana acum nu a-ti considerat important acest aspect.