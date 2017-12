Spitalul Socola va funcționa ca institut de psihiatrie

Procedurile de transformare a Spitalului de Psihiatrie Socola în institut de psihiatrie vor începe în perioada următoare, dar institutul va funcționa efectiv din trimestrul al doilea al anului viitor, când va fi semnat contractul-cadru cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), a declarat managerul Spitalului Socola, Lucian Burlea. Burlea a spus că, în ultimii ani, finanţarea Spitalului de Psihiatrie Socola a fost la limită, bugetul alocat fiind unul de supravieţuire, el precizând că situaţia se va schimba prin transformarea spitalului în institut de psihiatrie. ”De doi ani, de când am preluat unitatea, datoriile spitalului au scăzut de la 4,3 milioane de lei la un milion de lei. Estimăm că în primăvară, când institutul va funcţiona cu drepturi depline, unitatea va avea datorii zero. Avem perspective bune”, a afirmat Burlea. Managerul a spus că în cadrul institutului va fi înfiinţat un nucleu de cercetare, format din cei mai buni specialişti ieșeni în domeniu, el precizând că acest lucru va fi benefic în tratamentul pacienţilor. Potrivit lui, finanţarea pe caz acut va creşte de la 1.380 de lei, cât este în prezent, la 1.600 - 1.800 de lei, ceea ce înseamnă o sumă în plus între 300.000 şi 500.000 de lei decontată lunar de CNAS. El a afirmat că unitatea nu va face noi angajări, deşi se confruntă cu o lipsă de personal, în special în rândul îngrijitorilor şi infirmierilor. Referindu-se la demersurile făcute către Ministerul Sănătăţii pentru transformarea Spitalului Socola în institut, Burlea a spus că ”instabilitatea politică este duşmanul oricărui proiect” şi că a trebui să o ia de la zero, dar că a găsit oameni receptivi în minister după rocada între liberalul Eugen Nicolăescu şi social-democratul Nicolae Bănicioiu. Spitalul de Psihiatrie Socola din Iaşi a fost deschis în anul 1905, iar în prezent are 870 de paturi şi 1.050 de angajaţi.