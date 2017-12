Sprijin pentru copii cu dizabilităţi

Pentru 50 de copii din comuna Cumpăna, vineri a fost prilej de bucurie. Aceştia au primit din partea instituţiei Avocatul Poporului ajutoare constînd în articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte bunuri. “Comuna noastră a concurat cu oraşul Craiova şi cu Bucureştiul, însă reprezentanţii Avocatului Poporului au ales Cumpăna. Au venit, au verificat cazurile pe care le-am prezentat şi au ales să le ofere un sprijin copiilor cu dizabilităţi din comuna noastră. Au primit un sprijin substanţial mai mulţi copii cu dizabilităţi, dar şi olimpicii de la clasele I - VIII, care au demonstrat că problemele de acasă şi condiţiile în care trăiesc nu le afectează dorinţa de a învăţa“, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju. La rîndul său, Mihail Gondoş, adjunctul Avocatului Poporului, a ţinut să precizeze că instituţia pe care o reprezintă nu este o firmă de avocatură, aşa cum mulţi încă au această impresie, ci o instituţie care are rolul de mediator între cetăţeni şi diferite instituţii ale statului. “La noi vin diferite persoane care sînt nemulţumite de faptul că nu li s-a răspuns la anumite solicitări, plîngeri sau li s-a răspuns nemulţumitor. Noi apelăm la aceste instituţii penru a rezolva problemele sesizate de cetăţeni, mergînd chiar pînă la a solicita sprijinul Parlamentului în acest sens. În cadrul instituţiei noastre există un departament care se ocupă de problemele copiilor“, a declarat Gondoş. El a adăugat că instituţia pe care o reprezintă are un fond special pe care îl alocă pentru acţiuni de ajutorare a copiilor, prin care oferă copiilor cu probleme deosebite, dar şi celor care au rezultate deosebite la învăţătură, olimpicilor care reprezintă cazuri sociale, diferite articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte bunuri. El a mai spus că fondul este folosit exclusiv în acest scop. “De-a lungul timpului, am ajuns în diferite comune ale ţării, iar de curînd am primit o solicitare de a veni la Cumpăna. Alegerea comunelor este făcută printr-un sistem aleatoriu şi pentru că în judeţul Constanţa noi nu am avut nicio acţiune în ultimii cinci ani, am ales, de această dată, Cumpăna“, a mai spus Gondoş.