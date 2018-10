SSC Farul, în căutare de puncte

11:48:28 / 18 Octombrie 2018

Panaramelor

Nimic nu jucați panaramelor ce sunteți Doar cu numele in rest sunteți 0 barat incepind cu antrenorii conducători delegați directori și ce dracu mai sunteți pe acolo o adunătură de golani hoți bagabonți jucători de pariuri Sa va fie rușine că vă bateți joc de acest club de acesta echipa Nu investiți nimic doar așteptați bani publici de la cjc și primărie și după aia să veniți cu laude că a-ți investit că a-ți făcut .etc etc.. mincinoșilor Scăpați de mizeriile alea din club PITU MIRON AKAN SISCU GEORGES NOADA MORARU AXNCIUC SOARE DRAGAN ETC ETC..și aduceți fraților oameni cinstiți pregătiți cu caracter profesioniști care să facă ceva bun .nu sa stea sa fure cum fac cei enumerați mai sus și să-și bage in buzunarul propriu cum fac cei de la centrul de copii și juniori ..numai hoți acolo Grigoraș@co plecați fraților că și așa în iarna veți fii schimbați mai bine plecați de acum că nu sunteți în stare de nimic decât să beți și să mâncați RUSINE Mare cum a ajuns acest simbol al Constanței aceasta echipa acest club..și pe mana cui