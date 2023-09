Stagiunea Estivală 2023 continuă la Constanța și în luna septembrie

În cursul lunii septembrie sunt programate 10 spectacole în aer liber. Evenimentul este finanțat de Primăria Municipiului Constanța.

Spectacolele se desfășoară în Parcul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski", începând cu ora 19:00, iar intrarea este liberă.

Programul lunii septembrie este următorul:

AMOR CALIENTE- Vineri, 1 septembrie 2023, ora 19:00

IUBIREA ÎN MUZICĂ- Sâmbătă, 2 septembrie 2023, ora 19:00

SUB SOARELE ITALIEI- Duminică, 3 septembrie 2023, ora 19:00

BEYOND THE SEA- Vineri, 8 septembrie 2023, ora 19:00

MUSICA SEMPRE LIBERA – Un artist, un pia și un țambal, Sâmbătă, 9 septembrie 2023, ora 19:00

L'HEURE D'OR DE PARIS, Duminică, 10 septembrie 2023, ora 19:00

L'HEURE D'OR DE PARIS, Vineri, 15 septembrie 2023, ORA 19:00

SUB SOARELE ITALIEI, Sâmbătă, 16 septembrie 2023, ORA 19:00

IUBIREA ÎN MUZICĂ, Duminică, 17 septembrie 2023, ORA 19:00.