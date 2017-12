Standarde europene pentru Spitalul Municipal Mangalia

Spitalul Municipal Mangalia se poate spune că este cu mult peste spitalele din România în tot ceea ce înseamnă investiţii şi dotări cu aparatură. Dacă, în urmă cu patru ani, Spitalul Municipal Mangalia arăta ca o clădire în pragul demolării, astăzi, totul este nou din toate punctele de vedere. Din 2003 şi pînă în prezent, conducerea spitalului, fără a beneficia de vreun ajutor de la Ministerul Sănătăţii, a reuşit ceea ce nimeni nu a reuşit în sistemul sanitar din România: să obţină profit din actul medical. Directorul unităţii sanitare de la Mangalia, Ion Niculescu, a declarat că, în primul an de cînd a preluat funcţia, a fost destul de dificil să gestioneze un buget relativ mic al spitalului. „De cînd sînt director, s-au investit peste 50 de miliarde de lei vechi în reabilitarea acestui spital. Tot ceea ce s-a făcut aici a fost realizat cu fonduri din bugetul spitalului, fără vreun ajutor de la minister. Din cînd în cînd, autoritatea locală ne mai sprijinea. Din 2004, am primit şi ajutorul Consiliului Judeţean (CJC) şi astăzi am reuşit performanţa de a fi poate primul spital din ţară care a terminat anul 2007 cu un profit de 33 de miliarde lei vechi. Astăzi am inaugurat bucătăria şi spălătoria spitalului, investiţie de peste 7 miliarde lei vechi. Mai avem mult de lucru şi sperăm ca, din fondurile pe care acum le avem la dispoziţie şi cu ajutorul CJC, să achiziţionăm şi aparatură performantă pentru a le oferi locuitorilor din această zonă un act medical de calitate“, a explicat Ion Niculescu. La inaugarea de ieri de la Spitalul Municipal Mangalia au participat şi preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi candidatul PSD în Colegiul 2 senatorial Nicolae Moga. Cei doi au rămas surprinşi de modul cum arată unitatea sanitară din Mangalia, felicitînd conducerea spitalului pentru managementul excelent. „Spitalul Mangalia este dovada vie a faptului că lucrurile se pot realiza cînd ai un gospodar. Aici avem un director destoinic, care aţi văzut ce a putut să facă. De la spălătorie, la frigidere, paturi pentru bolnavi şi chiar la croitorie proprie. Este un spital ultramodernizat, cu bani obţinuţi din actul medical prestat. Este o dovadă că se poate şi trebuie să facem în tot judeţul Constanţa astfel de spitale“, a declarat Nicolae Moga.