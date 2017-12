Starea copiilor cu sindrom hemolitic-uremic

Cei șapte copii cu sindrom hemolitic-uremic (SHU) din Argeș, internați la Spitalul ”Marie Curie” din Capitală, au o evoluție bună, a declarat șeful Secției de nefrologie, dr. Mihaela Bălgrădean. ”Ne mai pregătim la încă unul din cei 3 dializați să închidem cateterul peritoneal, în sensul că, în momentul în care nu va mai avea nevoie de dializă, are nevoie de prescripțiile generale legate de boală. (...) S-ar putea mâine sau poimâine (marți sau miercuri - n.r.). Lucrurile merg bine. Copilul din terapie intensivă are și el o evoluție încetișor mai bună, în sensul în care a început să emită o cantitate mică de urină, este încă alimentat pe sondă naso-gastrică, nu reușește încă să primească alimentația pe cale orală. Una peste alta, sigur, și față de situația lui, noi suntem mulțumiți și revin în a spune că fiecare are o evoluție particulară atunci când începe să se recupereze după faza acută a bolii”, a afirmat medicul, citat de Agerpres. Dr. Bălgrădean a spus că, cel mai probabil, spre sfârșitul săptămânii vor mai fi externați alți doi copii și la începutul săptămânii viitoare alții. ”Probabil, spre sfârșitul săptămânii, discutăm de externările altor 2 copii care nu au mai avut dializă peritoneală și probabil, la începutul săptămânii viitoare, despre ceilalți, ultimii doi la care s-a suprimat dializa peritoneală. Sunt etape. Important este că evoluția lor este bună. (...) Medicațiile și recomandările trebuie respectate după externare”, a punctat șeful de secție. Întrebată în legătură cu descoperirea unei pneumonii la autopsia unuia dintre copiii care au murit, dr. Bălgrădean a explicat că aceasta este una dintre complicațiile bolii. ”Între complicațiile bolii intră și afectarea pulmonară severă, iar din punct de vedere anatomo-patologic, o astfel de afectare pulmonară se traduce prin manifestări similare unei pneumonii. Manifestările anatomo-patologice, semnele anatomo-patologice sunt ale unei pneumonii, pentru că, așa cum vă spuneam, fiind vorba de o boală sistemică, alături de plămân sunt afectate și cordul, și creierul, și tubul digestiv, și toate celelalte aparate și sisteme”, a completat nefrologul. Ea a menționat că a discutat cu experții veniți din Suedia.