Start în play-out-ul Ligii 1

Liga 1 la fotbal programează vineri, de la ora 20.30, primul meci din play-out: FC Botoşani - Petrolul Ploieşti. Programul celorlalte partide din prima etapă a play-out-ului - sâmbătă, 5 martie, ora 18.00: CSMS Iaşi - CFR Cluj; duminică, 6 martie, ora 14.00: CS U. Craiova - FC Voluntari; luni, 7 martie, ora 18.00: Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara. Play-out-ul se va încheia la 29 mai. Clasament: 7. CSMS Iaşi 19p, 8. CS U. Craiova 16p, 9. CFR Cluj 14p, 10. FC Botoşani 13p, 11. ACS Poli Timişoara 13p, 12. FC Voluntari 12p, 13. Concordia Chiajna 9p, 14. Petrolul 4p. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

ÎNCEPE ȘI PLAY-OFF-UL ÎN LIGA 1

Play-off-ul Ligii 1 va începe sâmbătă, 5 martie, şi se va încheia la 7 mai, programul jocurilor din prima etapă fiind următorul - sâmbătă, 5 martie, ora 20.30: Astra Giurgiu - FC Viitorul; duminică, 6 martie, ora 20.30: Dinamo Bucureşti - FC Steaua Bucureşti; luni, 7 martie, ora 20.30: ASA Tg. Mureş - Pandurii Tg. Jiu. Clasament: 1. Astra Giurgiu 26p, 2. Dinamo Bucureşti 24p, 3. Pandurii Tg. Jiu 24p, 4. FC Viitorul 23p, 5. FC Steaua Bucureşti 22p, 6. ASA Tg. Mureş 19p. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

SEMIFINALELE CUPEI LIGII

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat datele de disputare ale celor două meciuri tur din semifinalele Cupei Ligii Adeplast - miercuri, 9 martie: FC Steaua București - Astra Giurgiu (ora 17.00); joi, 10 martie: Concordia Chiajna - FC Dinamo București (ora 18.00). Manșa retur este programată la 5 aprilie. Jocurile vor fi transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.