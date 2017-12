Statele Unite cer renunțarea la folosirea acizilor grași parțial hidrogenați în industria alimentară

Agenția americană de reglementare în domeniul alimentar și al medicamentelor (Food and Drug Administration, FDA) a anunțat, marți, că va cere producătorilor ca, în următorii trei ani, să elimine din compoziția alimentelor procesate din SUA acizii grași parțial hidrogenați, întrucât aceste substanțe nu prezintă, 'în general, siguranță pentru a fi folosite în hrana oamenilor', informează USA Today. Decizia FDA are rolul de a salva mii de vieți în fiecare an, întrucât, potrivit medicilor, consumul acestor substanțe, care provoacă creșterea nivelului de colesterol din sânge, are efecte grave asupra sănătății oamenilor.