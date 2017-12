Statul oferă firmelor discount de 50% pentru noii angajaţi

BUGET DE 600 MILIOANE EURO Guvernul a pus în dezbatere publică schema de ajutor pentru firmele care angajează minimum 20 de persoane, cărora le va plăti, timp de doi ani, jumătate din costurile salariale. Din calculele Ministerului Finanţelor, programul (care a fost convenit cu FMI şi Comisia Europeană) ar putea ajuta la crearea a 140.000 de noi joburi până în 2020. „Urmărim atât investiţiile de la zero, cât şi dezvoltarea proiectelor deja existente. Obiectivul principal este înfiinţarea de locuri de muncă. Concret, autorităţile vor plăti 50% din costurile cu salariile ale companiilor care angajează cel puţin 20 de persoane“, explică ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea. Perioada de derulare a schemei este 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2020, iar plata ajutoarelor se va face între 2015 şi 2025, în limita bugetului alocat (cel mult 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării). Voinea estimează că circa 1.500 de firme vor beneficia de ajutoarele de stat. Potrivit documentului postat pe site-ul Guvernului, „beneficiarul ajutorului de stat are obligaţia de a menţine fiecare loc de muncă nou-creat pentru cel puţin cinci ani de la data la care a fost ocupat prima dată“. De asemenea, „firma trebuie să ţină în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru cel puţin cinci ani de la data finalizării ei”. În plus, „dintre cele 20 de joburi create, trei trebuie să fie pentru lucrători defavorizaţi“, se arată în acelaşi document.

JUMI-JUMA Autorităţile ţin să menţioneze că ajutoarele de stat au fost agreate de Fondul Monetar Internaţional şi nu încalcă nicio prevedere concurenţială a Comisiei Europene. „De ce am optat pentru 20 de noi angajaţi şi nu 10 sau 30? A fost un compromis între mai mulţi factori: capacitatea de monitorizare a proiectelor şi necesitatea de a face, totuşi, ceva care să antreneze economia. Dar haideţi să calculăm invers - dacă noi plătim jumătate din costurile salariale a 20 de angajaţi, e ca şi cum am plăti integral pentru 10“, explică Liviu Voinea. Practic, o firmă care angajează 20 de persoane nu suportă cheltuielile decât pentru jumătate dintre ele, restul fiind acoperit de stat. Guvernul estimează că ajutoarele acordate în acest program vor fi returnate prin contribuţii directe la bugetul de stat şi bugetele locale, în termen de maximum cinci ani de la finalizarea investiţiilor. În perioada 2007 - 2013, MFP a emis 55 acorduri de finanţare, în valoare de 680 milioane euro, care au generat 19.000 de noi joburi.