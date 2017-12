Statul, păgubit cu 11 milioane euro de fosta conducere a “Fruvimed”

Raportul de expertiză contabilă judiciară, întocmit de un expert contabil, la solicitarea Parchetului din Medgidia, într-un dosar în care procurorii anchetează modul în care lichidatorul judiciar Fănica Constantin şi fosta conducere a SC Fruvimed SA au reuşit să tripleze datoria pe care societatea o avea către stat în momentul intrării în reorganizare judiciară a unităţii viticole, adică 30 august 2004, arată că statul a fost prejudiciat cu 11 milioane de euro. Lucrările expertizei contabile s-au desfăşurat în perioada 27 iunie 2006 - 25 septembrie 2008, la sediul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia, la sediul Poliţiei Municipiului Medgidia, la SC “Fruvimed”SA, la sediul arhivă falimente al Tribunalului Constanţa şi la sediul cabinetului expertului contabil. Raportul a stabilit că, la data amintită, cînd Constantin Samson a fost înlăturat de la conducerea “Fruvimed”, noua echipă care a preluat frîiele societăţii, formată din Aurel Şeitan - director general, Gheorghe Şorici - director economic, Paris Carapid – preşedinte al Consiliului de Administraţie, în frunte cu Fănica Constantin, lichidatorul judiciar, nu a mai procedat la plata eşalonată a datoriei către stat şi debitori, conform planului de reorganizare a firmei. Dacă s-ar fi urmat planul întocmit de judecătorul sindic, datoria societăţii ar fi trebuit să scadă, iar în vara lui 2007, să fie achitată complet. Procurorii spun că, din cauza unor manevre frauduloase ale conducerii firmei, în august 2007, datoria s-a triplat. Motivul a fost acela că judecătorul sindic a primit de la Fănica Constantin un raport lunar care atesta efectuarea plăţilor, avînd anexate şi acte doveditoare ce s-au dovedit a fi întocmite în fals, cu complicitatea angajaţilor Administraţiei Finanţelor Publice din Medgidia. Şi dacă pe 30 august 2004 datoria societăţii “Fruvimed” era de 18.669.815 lei, echivalentul a trei milioane de euro, după trei ani, din cauza acumulării penalităţilor pentru neplata ratelor lunare, suma datorată statului a ajuns la 40.607.485 lei, echivalentul a aprox. 11 milioane euro, sumă cu care a fost prejudiciat statul. Şi conspiraţia celor patru nu s-a oprit aici. În 2007, Fănica Constantin, însoţită de Paris Carapid şi Gheorghe Şorici au cerut ministrului de Finanţe şi ministrului Agriculturii de la acea vreme, Varujan Vosganian şi, respectiv, Decebal Traian Remeş, o suspendare a plăţii datoriei pe o perioadă de cinci luni, iar după ce au obţinut-o, Fănica Constantin urma să se prezinte la judecătorul sindic şi sub motivaţia că societatea nu mai are datorii, să solicite ieşirea din reorganizare a acesteia. Procedura suspendării ar fi trebuit să înceapă în octombrie 2007 şi să se termine în martie 2008, cînd statul ar fi venit să-şi ceară datoria, dar pentru că nu aveau de unde să o plătească, Fruvimed ar fi intrat în faliment. Conform procedurii de faliment, proprietăţile firmei urmau să fie distribuite creditorilor, în funcţie de rangul fiecăruia. Anchetatorii au stabilit că, printr-o manevră judiciară, ajutaţi de Fisc, adică Administraţia Finanţelor Publice Medgidia şi ulterior, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, care îi păsuise cu plata datoriilor timp de trei ani, statul a fost scos din orice rang de privilegiu şi în cazul intrării în faliment nu s-ar mai fi ales cu nimic. Manevra de care am vorbit a înlăturat statul şi a promovat în locul său societatea unui om de afaceri constănţean, care ar fi devenit proprietarul “Fruvimed”, fără nicio datorie. Toată această manevră a fostei conduceri a “Fruvimed” şi a Fănicăi Constantin a fost sistată la timp de procurori, anul trecut, pe 24 septembrie, cînd mai erau doar 7 zile pînă la începerea procedurii de suspendare a plăţii datoriei. Expertiza precizează că vinovaţi de păgubirea statului cu 11 milioane de euro ar fi Fănica Constantin, Paris Carapid, Aurel Şeitan, Gheorhe Şorici, dar şi Marian Odor, directorul AFP Medgidia, adjunctul său, Marcela Gherlan, şi fostul director general al DGPF Constanţa, Vasilica Mihai.