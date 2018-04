Statul român va deveni acţionar majoritar la Şantierul Naval DMHI Mangalia

Ministerul Economiei anunţă că a finalizat negocierile cu Damen Shipyards Group, astfel că statul român va deveni acţionar majoritar, cu 51% din acţiuni, la Şantierul Naval DMHI Mangalia.

„Negocierile dintre statul român şi investitorul strategic interesat în Şantierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate în seara zilei de miercuri, 21 martie. Astfel, Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia va renunţa la exercitarea dreptului de preferinţă cu privire la achiziţia pachetului de acţiuni deţinut de Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries SA Mangalia, urmând ca, ulterior, Damen Shypyards Group să cesioneze, cu titlu gratuit, către Şantierul Naval 2 Mai SA, 2% din pachetul de acţiuni, astfel încât structura de acţionariat a Societăţii Mixte care rezultă în urma asocierii să arate astfel: 51% Şantierul Naval 2 Mai SA (deţinut de statul român), şi 49% Damen Shipyards Group”, se arată în comunicatul ministerului, transmis joi.

„Oferta fermă autentificată va fi depusă în scris în cursul zilei de astăzi (n.n.- joi) la sediul Şantierului Naval 2 Mai. După Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor SN 2 Mai SA Mangalia, care va avea loc în data de 30 martie, partea română va intra în discuţii pentru elaborarea statului societăţii mixte”,precizează ministerul.

Ministrul Economiei Dănuţ Andruşcă a declarat că este mulţumit că negocierile s-au finalizat cu succes pentru partea română şi a susţinut că, în calitate de acţionar majoritar, statul român va putea să protejeze forţa de muncă înalt calificată din şantierul Naval.

„Este pentru prima dată în ultimii 28 de ani când statul român preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de acţionar majoritar putem să protejăm eficient interesele statului român şi putem să protejăm inclusiv forţa de muncă înalt calificată de la Şantierul Naval”, a declarat Dănuţ Andruşcă.

„De la preluarea mandatului şi până în prezent ministrul Economiei a apreciat situaţia Şantierului Naval DMHI Mangalia drept prioritară, desfăşurând activităţi şi dând dispoziţii aparatului de lucru din cadrul Ministerului Economiei în vederea soluţionării legale şi rapide, în cei mai favorabili termeni şi condiţii pentru partea română, a situaţiei referitoare la şantier. În tot acest interval de timp, preocuparea ministrului Andruşcă a fost legată la forţa de muncă din şantier, având loc mai multe întâlniri cu reprezentanţii mediului sindical, cu conducerea executivă şi administrativă a Şantierului Naval 2 Mai Mangalia”,se mai arată în comunicat.

De cealaltă parte, aproximativ 300 de salariaţi de la Şantierul Naval Daewoo Mangalia, membri ai sindicatului Navalistul, au protestat joi în faţa Ministerului Economiei, cerând „o soluţie corectă şi sustenabilă” la problemele cu care angajaţii şi acţionarul majoritar Daewoo Mangalia Heavy Industries se confruntă.

Protestul are loc pentru a le da autorităţilor ocazia să prezinte, oficial, acordul de preluare a şantierului, a spus liderul sindical Laurenţiu Gobeajă, citat de corespondentul MEDIAFAX.„Situaţia este rezolvată «pe surse». Chiar dacă, să presupunem ipotetic, că aşa ar fi, în aceeaşi situaţie am fost şi în decembrie anul trecut: 99,9% că vine Damen, iar cu o zi înainte de terminarea anului, adică în penultima zi lucrătoare, am primit vestea că statul a votat împotrivă. Iar de atunci se tot bâlbâie de luni de zile. Timp în care noi nu mai avem de muncă pentru aproximativ 700 de salariaţi. Ceilalţi o mie mai au pentru câteva luni şi stăm şi aşteptăm şi nu primim nici un comunicat oficial şi nici informaţii concrete. Numai promisiuni şi exprimări pe surse. (…)Le-am reproşat tot timpul că nu sunt transparenţi şi nu comunică. Am intrat mai devreme pe site-ul Ministerului Economiei, au rubrică de comunicate de presă, nu scrie nimic despre acest subiect. Credeţi că putem să ne bazăm doar «pe surse»?”,a declarat Laurenţiu Gobeajă.

Potrivit acestuia, conform informaţiilor pe care le-a primit „pe surse”, înţelegerea dintre Ministerul Economiei şi Damen Shipyards Group prevede ca statul român să devină acţionar majoritar la şantier.„Ne-au spus aseară că s-au înţeles cu Damen. Dar ei se mai înţeleseseră şi înainte de 7 martie, verbal, şi după aia nu s-a mai întâmplat nimic. De asta am rezerve în privinţa acestor acorduri verbale. Ar urma ca pe 30 martie, când va avea loc AGA, Şantierul Naval 2 Mai Mangalia, care deţine 49% din DMHI şi reprezintă statul român, să nu-şi exercite dreptul de preemţiune. În această situaţie, coreenii, care sunt acţionarul majoritar în această perioadă, deţinând 51%, pot vinde către un terţ, în cazul nostru Damen, în aceleaşi condiţii şi acelaşi preţ. Ministerul Economiei a încheiat un acord ca Damen, după ce preia pachetul majoritar, să cesioneze doi la sută statului român, astfel încât statul român să devină acţionar majoritar. Şi alte condiţii pe care eu nu le cunosc, mi-au zis că sunt confidenţiale”, a arătat liderul Sindicatului Navalistul. El spune că problemele angajaţilor nu dispar însă odată cu această tranzacţie şi, în continuare, mulţi dintre ei nu vor avea de muncă o perioadă.

„Anul este compromis pentru că intrarea pe flux într-un şantier naval durează nouă luni, sau un an de zile. În perioada asta noi ce facem?”, a explicat liderul sindical, precizând că docurile goale, lipsa comenzilor şi a frontului de lucru pentru salariaţi, recurgerea la şomaj tehnic şi la concedii fără plată reprezintă „elemente de profundă îngrijorare” pentru salariaţii companiei. „În 2016, numărul mediu de salariaţi era de 2.500, iar acum suntem sub 1.700. Iar aproximativ 700 nu mai au de muncă. Nu mai au de lucru efectiv - ar putea opta pentru şomaj tehnic sau concediu fără plată. Ei lucrează în zona docurilor, cheiurilor şi sectorului de reparaţii şi nu mai e nicio navă la reparat, nicio navă la cheu sau în docuri. Sunt goale, pustii. Şi oamenii vin la muncă, dar nu au ce să facă. Şi probabil că şi ceilalţi, care lucrează în hale, mai au lucrări subcontractate, dar doar pentru câteva luni. Adică nu au continuitate pentru durate mari de timp”, a mai spus liderul sindical.

Protestul din faţa Ministerul Economiei este organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din România şi Sindicatul Liber Navalistul. „Ne aşteptăm, şi ni s-a şi promis, să purtăm un dialog cu o comisie de la minister. De asemenea, o să depunem la registratura ministerului şi o listă cu revendicări”, a mai declarat Laurenţiu Gobeajă.

Între revendicările salariaţilor de la şantierul DMHI se numără informarea corectă, clară şi concretă a salariaţilor cu privire la intenţiile Guvernului României referitoare la situaţia şantierului naval din Mangalia, integrarea salariaţilor în procesul de modificare a acţionariatului, garantarea menţinerii tuturor locurilor de muncă existente în acest moment în cadrul companiei, dar şi un plan managerial coerent care să vizeze redresarea financiară a companiei, concomitent cu creşterea veniturilor salariaţilor companiei, aceştia având în acest moment cele mai mici salarii din industria navală românească.

În luna noiembrie 2017, Damen Shipyards Group anunţa că a încheiat un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achiziţionarea cotei sale majoritare în Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Tranzacţia a fost aprobată şi de Consiliul Concurenţei.

Ulterior, în ianuarie 2018, premierul de atunci - Mihai Tudose - anunţa că statul român vrea să îşi exercite dreptul de preemţiune şi să cumpere 51% din acţiunile pe care le deţine Daewoo la şantierul naval Mangalia.

„Am încercat şi se pare că vom reuşi. Să răscumpărăm 51% din acţiunile pe care le deţine Daewoo la şantierul naval şi am zis să ne exercităm dreptul de preemţiune la vânzare. Şi am constatat cu specialişti de la Justiţie şi Finanţe că statul român nu ştie să facă lucrul acesta. O săptămână ne-am chinuit să vedem cu poate statul român să cumpere acţiuni să avem şantier maritim. Vă spun că îl luăm. Vom avea un şantier al statului”, a declarat Tudose.

Şantierul naval Daewoo din Mangalia a fost înfiinţat în 1997 ca un joint-venture între Daewoo şi Şantierul Naval 2 Mai Mangalia.