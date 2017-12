Steaua anunţă oficial transferurile lui Stăncioiu, Jakolis şi Moke

FC Steaua Bucureşti a anunţat, miercuri, că i-a transferat pe jucătorii Eduard Stăncioiu, Antonio Jakolis şi Wilfred Moke, proveniţi de la ASA Târgu Mureş, CFR Cluj, respectiv FC Voluntari.

Stăncioiu a semnat un contract pe două sezoane, în timp ce Jakolis va face parte din lotul Stelei pentru următoarele patru stagiuni. În ceea ce îl priveşte pe Moke, Steaua i-a achitat clauza de reziliere, iar mijlocaşul defensiv a semnat contractul.

Eduard Stancioiu este născut la 3 martie 1981, in Bucureşti. El şi-a început cariera la Sportul Studenţesc, iar din 2006 s-a transferat la CFR Cluj. În 2014 a ajuns la ASA Târgu Mureş. Edi Stăncioiu are o selecţie în naţionala României.

Antonio Jakolis este mijlocaş şi s-a născut la 28 februarie 1992, la Varazdin, în Croaţia. El a ajuns în iulie 2014 la CFRCluj, alături de care a câştigat Cupa României.

Npscut la 12 februarie 1988 în Republica Democrată Congo, Wilfred Moke a început fotbalul în Franţa, la Olympique Noisy-le-Sec. În 2007 a ajuns in Spania, unde a jucat pentru echipe precum San Fernando, CD Puertollano, Ecija Balompie, Cadiz CF sau Burgos CF, iar în vara lui 2015 a fost transferat de Rapid, pentru care a evoluat în liga secundă. În iarna acestui an a semnat cu FC Voluntari, pentru care a jucat, pân= în prezent, de 24 de ori in toate competiţiile.