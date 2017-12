Ştefan Nanu rămâne la FC Farul

09:49:10 / 11 Aprilie 2014

Sfat pentru Giani Nedelcu

Cel mai bine este sa tina 2-3 jucatori cu experienta, si dorinta de a juca pentru Farul, si la restul sa renunte. Sa aduca grupa de juniori sa joace, pentru ca toti sunt constanteni, si joaca pentru Farul de la varsta de 6-7 ani, plus ca se reduc cheltuielile cu cazare si masa. In plus acesti copii joaca fara nici o pretentie financiara, doar cu dorinta de afirmare. In perioada de pregatire s-au disputat doua meciuri amicale FC Farul- Echipa de juniori republicani. Rezultatele? 3-3; si 1-2. Daca nici cu juniori nu au reusit sa castige, este un semn de intrebare. Dar este o singura problema: acesti copii nu se manjesc cu meciuri trucate!