Steliștii își mențin avantajul de cinci puncte în fruntea clasamentului

FC Steaua București s-a impus, duminică seară, în deplasare, în penultimul meci din etapa a 8-a a Ligii 1 la fotbal, 1-0 cu ACS Poli Timișoara, unicul gol al partidei fiind marcat în minutul 8 de Florin Tănase, fostul atacant al Viitorului.

Luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), la... Cluj-Napoca, se va disputa ultima întâlnire a rundei: Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaș.

Clasament: 1. FC Steaua 20p (golaveraj: 11-3), 2. Dinamo 15p (15-8), 3. Pandurii 15p (10-5), 4. CS U. Craiova 14p (12-9), 5. Botoșani 13p (16-11), 6. FC VIITORUL 13p (11-10), 7. Voluntari 11p (14-13), 8. Iași 9p (8-8), 9. Gaz Metan 8p (7-10), 10. Concordia 8p (4-10), 11. CFR 7p (15-6), 12. Astra 5p (7-14), 13. ASA -3p (7-17), 14. ACS Poli -10p (8-20). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

PROGRAMUL PARTIDELOR DIN ETAPA A 9-A

Liga 1 programează la mijlocul acestei săptămâni confruntările din etapa a 9-a - marți, ora 18.00: CSM Poli Iaşi - Pandurii Tg. Jiu; ora 20.30: FC VIITORUL - DINAMO BUCUREȘTI; miercuri, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Botoşani, ora 20.30: FC Voluntari - CS Universitatea Craiova; joi, ora 16.00: Gaz Metan Mediaş - ACS Poli Timişoara, ora 18.30: ASA Tg. Mureş - Astra Giurgiu, ora 21.00: FC Steaua București - CFR Cluj. Toate partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look TV Plus.

IOAN ANDONE ARE TOT LOTUL VALID PENTRU MECIUL CU VIITORUL

Antrenorul echipei Dinamo Bucureşti, Ioan Andone, susţine că are tot lotul la dispoziţie pentru meciul cu FC Viitorul, programat marţi seară, de la 20.30, la Ovidiu, în etapa a 9-a din Liga 1. „Avem tot lotul valid. Urmează o partidă foarte importantă pentru noi. Atmosfera este bună. Mergem să câştigăm, avem nevoie de cele trei puncte. Ştim că va fi dificil, dar va fi frumos dacă vom câştiga. Întâlnim Viitorul într-o perioadă bună a lor. Cred că şi-au revenit şi va fi un meci frumos şi spectaculos. Sperăm să fie un teren bun. Restul, toate lucrurile sunt în regulă. Vreau să mă văd cu Gică (n.r. - Hagi). Sper să plec bucuros de acolo. Are jucători buni, am văzut că l-a odihnit pe Răzvan Marin. Noi căutăm să construim ceva, o construcţie sănătoasă. Vor mai fi înfrângeri, că nu putem să o ţinem pe linie. Cât timp vom avea suporterii aproape, este în regulă”, a declarat tehnicianul formației dinamoviste, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Viitorul.