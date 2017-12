Stop deceselor cauzate de gerul năprasnic!

Imediat ce meteorologii au anunţat temperaturi scăzute în multe dintre zonele ţării, inclusiv în Dobrogea, autorităţile sanitare au luat măsurile impuse de specialişti ai Ministerului Sănătăţii (MS), astfel încât să fie evitate cazurile de degerături, hipotermie şi chiar deces, aşa cum s-a întâmplat în anii trecuţi, dar şi în primele luni ale acestui an, când au fost înregistrate temperaturi (cu minus) record. MS anunţa, aproape zilnic, decese în rândul oamenilor străzilor, găsiţi fără suflare. De exemplu, în februarie 2012 numărul deceselor din cauza hipotermiei severe era de peste 40, potrivit MS. Experienţa anilor trecuţi a dus la mobilizarea tuturor autorităţilor care ar putea să le vină în ajutor şi acestor persoane care au rămas fără locuinţe, care îşi duc zilele sub cerul liber. Ministrul Sănătăţii, dr. Raed Arafat, a cerut implicarea, în primul rând, a reprezentanţilor sistemului sanitar din teritoriu. Astfel, atât reprezentanţii direcţiilor de sănătate, ai serviciilor judeţene de ambulanţă, ai SMURD, ai spitalelor şi, în unele zone, chiar şi ai cabinetelor medicale individuale s-au mobilizat şi au pus în aplicare planul de prevenire a incidentelor cauzate de ger. La Constanţa, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, a asigurat că unităţile sanitare, respectiv spitalele, sunt pregătite pentru această perioadă, şi-au făcut aprovizionările specifice cu materiale sanitare, medicamente, dar şi-au asigurat şi combustibilul necesar pentru încălzirea încăperilor. „Nu am primit niciun semnal din teritoriu cum că ar avea (spitalele - n.r.) probleme”, declara, joi, dr. Dina. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - cea mai mare unitate sanitară din judeţ, dr. Dan Căpăţână, anunţa, încă de luna trecută, că are în plan aprovizionarea cu cele necesare, înainte de înrăutăţirea vremii. El a menţionat că au existat situaţii când tirurile cu marfă au rămas înzăpezite în ţară, astfel că unitatea sanitară a avut probleme în ceea ce priveşte continuitatea aprovizionării. De asemenea, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au dat asigurări că vor interveni la toate solicitările, dar vor acorda ajutoru şi oamenilor străzii. Nu în ultimul rând, la nivelul DSPJ au fost identificate persoanele care necesită dializă, dar şi gravidele ce se află în ultimele luni de sarcină. Prin structurile subordonate MS şi cele ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu autorităţile locale, se vor asigura măsuri de prevenire a deceselor prin hipotermie pentru persoanele fără adăpost.

ATENŢIE Cât priveşte bolnavii cu afecţiuni cronice, bătrânii şi copiii, medicii spun că indicat ar fi să evite deplasările în spaţii deschise şi expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor. De asemenea, extrem de importantă este şi alimentaţia în aceste zile, ea trebuie să fie bogată în proteine, fructe şi legume. Şi dacă trebuie să se expună frigului, este obligatorie îmbrăcămintea corespunzătoare, căciuli, mănuşi etc. Locuinţele şi spaţiile închise de locuit trebuie să fie încălzite corespunzător şi trebuie evitată utilizarea instalaţiilor improvizate, care pot duce la intoxicaţii cu monoxid de carbon.