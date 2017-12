Studenți șaguniști consiliați pe bani europeni

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa va lansa mâine un nou proiect cu finanțare europeană. Este vorba de „Reţeaua de Practică Economică - CAREER.HUB”, proiect cofinanţat de Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). Potrivit repezentanților unității de învățământ superior, proiectul se adresează viitorilor absolvenţi ai universităţii şi are ca obiectiv general facilitarea tranziţiei la viaţa activă pentru 355 studenţi din domeniul ştiinţelor economice, prin furnizarea unui pachet integrat de orientare, consiliere profesională şi mentorat în carieră, realizat de cadrele didactice ale Facultăţii de Psihosociologie, şi prin organizarea stagiilor de practică la potenţiali angajatori, sub coordonarea profesorilor Facultăţii de Ştiinţe Economice. În acest scop a fost creată Reţeaua de Practică Economică - CAREER.HUB (funcţională pe o platformă online), în care se întâlnesc cei trei actori principali implicaţi în proiect - angajatori, universitate şi studenţi, rețea care asigură suport informatic pentru implementarea activităţilor destinate grupului-ţintă. În vederea îmbunătăţirii inserţiei în piaţa muncii, în cadrul proiectului sunt implementate şi activităţi inovatoare ce vor permite studenților dezvoltarea abilităţilor necesare unui loc de muncă (managementul timpului, comunicare etc.). La finalul proiectului, cei mai buni 60 de studenți dintre cei 355 de participanţi vor primi premii în valoare de 600 lei.