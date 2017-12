SUA comemorează 11 septembrie într-un climat de polemică

Americanii vor comemora, astăzi, atentatele de la 11 septembrie, cu ceremonii mai discrete decît în ultimii ani, în condiţiile în care controversa în jurul războiului împotriva terorismului condus de Washington creşte de la an la an.

La New York, unde peste 2.700 de persoane au murit cînd două avioane deturnate au lovit turnurile gemene ale World Trade Center, membri ai echipelor de urgenţă vor rosti, pe rînd, numele victimelor, în cadrul unei ceremonii solemne. Contrar comemorărilor precedente, ceremonia se va desfăşura într-un parc din apropiere de Ground Zero, locul unde se înălţau turnurile gemene, deoarece reconstrucţia acestei zone a început deja. Lectura numelor va fi întreruptă de patru momente de reculegere pentru a marca orele la care avioanele au lovit turnurile şi orele la care acestea s-au prăbuşit. Ceremonia va fi mai modestă ca anul trecut, cînd preşedintele Bush a depus o coroană de flori la Ground Zero şi a ţinut un discurs. Anul acesta, Bush va asista la o slujbă religioasă la Washington şi va păstra un moment de reculegere la Casa Albă. La Ground Zero, primarul New York-ului, Michael Bloomberg, va prezida ceremonia, iar predecesorul său, Rudolph Giuliani, va ţine şi el un discurs. Unii dintre apropiaţii victimelor au criticat prezenţa lui Giuliani, mai ales din cauza candidaturii sale la învestitura republicană pentru alegerile prezidenţiale din 2008. Fostul primar republican este criticat mai ales de pompieri, care consideră că reacţia autorităţilor locale la atentate a fost inadecvată şi îl acuză pe Giuliani că a obţinut capital politic de pe urma situaţiei de după 11 septembrie. Candidata democrată la învestitura pentru prezidenţiale, Hillary Clinton, senator de New York, va lua, de asemenea, parte la ceremonie. În cursul serii, două fascicule luminoase puternice vor fi proiectate pe cer, deasupra Ground Zero, pentru a simboliza turnurile distruse. La Shanksville, Pennsylvania, unde zborul United Airlines 93 s-a prăbuşit tot la 11 septembrie, se vor organiza ceremonii în memoria celor 40 de pasageri şi membri ai echipajului. La Washington, unde 184 de persoane au fost ucise cînd zborul American Airlines 77 s-a prăbuşit peste Pentagon, Departamentul Apărării programase duminică un marş al libertăţii în amintirea victimelor de la 11 septembrie şi de solidaritate cu militarii americani din străinătate. Peste 4.100 de militari americani au fost ucişi în Irak şi Afganistan de la declanşarea războiului împotriva terorismului, după atentatele de la 11 septembrie, iar opinia publică nu este convinsă că este mai în siguranţă în prezent decît în urmă cu şase ani. Osama ben Laden, aflat încă în libertate, este bănuit că se ascunde în munţii de la frontiera dintre Afganistan şi Pakistan. Consilierul preşedintelui Bush pe probleme de Securitate Internă l-a calificat pe liderul al-Qaida drept “practic neputincios” şi este de părere că tot ceea ce mai poate face acesta este să trimită mesaje filmate.

În perspectiva campaniei prezidenţiale din 2008, majoritatea candidaţilor s-au distanţat de administraţia Bush şi mai mulţi dintre ei susţin retragerea programată a trupelor din Irak. Printre controverse se numără şi încetineala cu care se desfăşoară reconstrucţia la Ground Zero. Proiectul principal constă în construirea Turnului Libertăţii, un zgîrie-nori a cărui machetă a fost prezentată zilele acestea. La ordinea zilei rămîne şi starea de sănătate a pompierilor şi altor membri ai echipelor de salvare care au participat la operaţiunile de la WTC: mulţi dintre ei suferă de tulburări respiratorii şi depresie.