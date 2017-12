”SUA vor menţinerea tensiunilor cu Rusia şi au vasali docili precum România”

Statele Unite încearcă să creeze impresia unei ameninţări din partea Rusiei pentru suplimentarea prezenţei militare în Europa de Est şi pentru menţinerea tensiunilor, iar în acest sens au nevoie de vasali docili precum România şi alte ţări”, acuză Alexander Neu, un deputat german de extremă-stânga, într-un interviu acordat agenţiei ruse Sputnik, atribuind Washingtonului practici specifice Războiului Rece. ”Ţinând cont de informaţiile publicate în presă, o suplimentare a efectivelor americane în Europa este prevăzută în 2017. Dacă Rusia ar fi cu adevărat atât de agresivă, mă întreb de ce SUA adoptă atât de târziu astfel de acţiuni. Dacă imensa ameninţare rusă există real, cum încearcă SUA să ne convingă, suplimentarea trupelor ar trebui să aibă loc mult mai devreme. Această contradicţie arată că nu este vorba de o ameninţare a Rusiei, ci că SUA încearcă să creeze o ameninţare imaginară şi să consolideze rusofobia în Europa”, afirmă Alexander Neu, membru al formaţiunii de extremă-stânga Die Linke şi membru al Bundestagului, Camera Inferioară a Parlamentului german. ”Este evident că SUA vor să menţină tensiunile în Europa Centrală şi de Est. Am impresia că încearcă să ţină Rusia la distanţă, pentru că această ţară nu vrea să accepte viziunea lumii occidentale. De asemenea, SUA încearcă să menţină Rusia în stare de conflict permanent, la un nivel cu puţin sub cel al războiului. În acest scop, sunt necesari vasali docili. Şi ei există. În cazul Poloniei şi ţărilor baltice, acest lucru se poate înţelege prin prisma istoriei care a lăsat urme. Dar acest lucru nu are legătură cu situaţia din prezent. Iar acest lucru este cu atât mai adevărat în privinţa României şi Bulgariei. Această situaţie arată că ţările sunt folosite ca instrumente. Reacţia tuturor celor care, în afară de ruşi, suferă consecinţele acestei politici - mă refer la contribuabilii polonezi, bulgari şi români - va fi adecvată”, a concluzionat Alexander Neu.

”NATO trebuie să transforme patrulele aeriene din zona Mării Baltice într-o forţă care să poată apăra ţările baltice în caz de război”, a afirmat, zilele trecute, generalul american Philip Breedlove, comandantul în exerciţiu al forţelor NATO din Europa, în ceea ce este un avertisment adresat Rusiei. În acest context, SUA au anunţat că vor trimite militari suplimentari în Europa de Est, cel mai probabil și în România, începând din 2017, pentru garantarea securităţii pe fondul acţiunilor Rusiei. Decizia suplimentării capabilităţilor militare americane în Europa de Est are rolul de a oferi garanţii de securitate aliaţilor NATO în contextul activităţilor militare ale Rusiei.