Succes important pentru HCM

08:52:59 / 19 Februarie 2015

pt 1

Am fost la sala si pariez ca am mult mai multe meciuri decat tine, papagalule. In primul rand eu scriu mereu de enescu nu de adzic, acea catastrofa, as da si 100 de lei pe bilet numai sa nu-l mai vad pe ala in lot/teren, este incredibil de slab. Cat despre adzic, daca tu crezi ca jumatate de partida bunicica intr-un meci cu Odorheiul !? care nu ne-a batut niciodata la Cta si care ieri nu a jucat NIMIC (cu exceptia partiala Rusia) vs zeci de partide f f proaste in meciuri importante, vs zecile lui de eliminari din ultimii ani, ma fac sa-mi schimb parerea, esti paralel cu sportul asta. In rest, acelasi respect maxim pentru exceptionalul Cutura, bravo lui Rudi si ma bucur ca in sfarsit a fost lasat mai mult in teren in atac Cristescu. Sper sa li se dea mai multe sanse si lui Baican (si pe atac) si lui Gal.