Succes memorabil al musicalului „Broadway”, la Constanţa

Sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” s-a dovedit a fi neîncăpătoare, vineri seară, pentru numărul mare de spectatori, atraşi de producţia grandioasă „Broadway”, prezentată de Teatrul Naţional de Operetă „I. Dacian” din Bucureşti. Evenimentul s-a înscris în seria de manifestări din cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului de la Constanţa, ajuns la cea de-a XXXIV-a ediţie.

„Broadway” este un spectacol care cuprinde cele mai frumoase momente din 14 musicaluri americane celebre, realizate de la începuturi pînă azi, un spectacol pe care au acceptat să îl realizeze mari creatori (regizori, coregrafi, scenografi), personalităţi ale teatrului românesc de astăzi, artişti de generaţii diferite, care şi-au unit forţele în ideea de a da naştere unui proiect inedit, în premieră în România.

Deşi musicalul este un gen de spectacol cu care publicul constănţean nu este foarte obişnuit, „Broadway” a fost primit de spectatori cu ropote de aplauze. Superproducţia a reuşit să aducă în sală spectatori din diverse zone artistice, de la cei care admiră coregrafia, la cei care apreciază interpretarea unei orchestre şi pînă la cei care iubesc măiestria teatrală a regizorilor. Constănţenii au putut urmări fragmente din: Cabaret (1966), Show boat (1927), Cats (1982), Omagiu Richard Rogers (Medley), South Pacific (1949), A chorus line (1975), Selecţiuni George Gerswin, West Side Story (1957), Chicago (1975), Scripcarul pe acoperiş (1975), Fantoma de la operă (1975), Inimă de leu (2006), Evita (1979), New York: Here\'s to the Big Apple (1977). Regia spectacolului este semnată de Alexandru Tocilescu, Ion Caramitru, Beatrice Rancea, Radu Afrim, Cornel Todea, Radu Alexandru Nica şi Răzvan Ioan Dincă, iar costumele sînt realizate de Doina Levintza. Coregrafia este realizată de Răzvan Mazilu, Mihai Babuska, Florin Fieroiu, Carmen Coţofană şi Sergiu Anghel, iar decorurile, de J. Werner.

Spectacolul a fost prezentat sub bagheta maestrului Lucian Vlădescu, iar solişti au fost: Amelia Antoniu, Mirela Boureanu, Florin Budnaru, Raluca Cioca, Gabriela Daha, Bianca Ionescu, Camelia Mocanu, Răzvan Mazilu, Răzvan Popa, Stefan Popov, Orest Pîslariu, Cătălin Petrescu, Silvia Sohterus, Valentino Tiron, Mediana Vlad şi Daniela Vlădescu.

„M-am bucurat foarte mult că sala a fost plină, deşi musicalul este un gen cu care publicul constănţean este mai puţin obişnuit. Colaborarea cu artiştii din Bucureşti a fost excelentă. Îi aştept pe constănţeni şi la premiera spectacolului Lysistrata, care va avea loc pe data de 21 mai, la ora 19.00”, a spus soprana Daniela Vlădescu, directorul Teatrului „Oleg Danovski”.