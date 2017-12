Succes normal pentru HC Dobrogea Sud

Handbal Club Dobrogea Sud Constanța şi-a îndeplinit obiectivul, sâmbătă, în partida cu ultima clasată, CSM Satu Mare, din etapa a 24-a a Ligii Naţionale, iar Aihan Omer a debutat cu dreptul în postura de antrenor al echipei constănţene. Meciul disputat în Sala Sporturilor din Constanța a fost unul echilibrat în prima repriză, la pauză HCDS conducând cu un singur gol, 17-16, după care în repriza a doua handbaliştii constănţeni au rezolvat problema învingătoarei, obţinând o victorie la scor, 37-26.

Pentru HCDS au marcat Cutura 10 goluri, Crnoglavac 6g, Vujadinovic 6g, Rakcevic 4g, Nistor 4g, Soare 3g, Buricea 3g şi şi Săulescu 1g.

„Am început mai greu meciul. S-a văzit că trecm printr-o perioadă mai grea. Am jucat destul de crispaţi. Uşor, uşor, sperăm să vină şi rezultatele aşteptate. Vom avea două meciuri foarte grele, la Turda şi cu CSM, şi timpul ne presează. Nu va fi uşor”, a spus George Buricea.

„A fost o victorie muncită, pentru că echipa din Satu Mare, chiar dacă este pe ultimul loc, s-a bătut, a jucat bine. Am găsit o echipă cu un moral scăzut, dar jucătorii au experienţă şi am văzut o repriză a doua mai aproape de realitate. Mă bucur că am fost primit cu căldură”, a declarat Aihan Omer.

Alte rezultate din etapa a 24-a a Ligii Naționale: CSU Suceava - AHC Potaissa Turda 23-24, AHC Dunărea Călărași - CSA Steaua București 29-26, CSM Făgăraş - SCM Politehnica Timişoara 25-28, HC Vaslui - CSM Focșani 2007 24-23.

Luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2 şi Dolce Sport 2), se va disputa întâlnirea HC Odorhei - Dinamo București.

Clasament: 1. Dinamo 56p, 2. Potaissa 49p, 3. CSM București 46p, 4. HC DOBROGEA SUD 44, 5. Odorhei 41p, 6. Timişoara 35p, 7. Vaslui 31p, 8. Călăraşi 28p, 9. Suceava 27p, 10. Steaua 26p, 11. Focşani 20p, 12. Făgăraş 7p, 13. Satu Mare 4p.

HC FARUL, ÎNVINGĂTOARE LA BUZĂU

Tot sâmbătă, în etapa a 18-a din Divizia A la handbal masculin, Seria A, Handbal Club Farul Constanța s-a impus în deplasare, cu scorul de 33-28, la pauză 17-16, în duelul cu CS HC Buzău 2012 (locul 4, 24 de puncte). Formaţia condusă de Eden Hairi a revenit astfel pe primul loc în clasament, cu 39 de puncte, cu trei în plus faţă de ocupanta locului secund, CS Politehnica Iaşi. Duminică, 19 martie, de la ora 16.00, este programată întâlnirea Știința Municipal Bacău (locul 3, 27p) - AHC Dobrogea Sud II Constanța (locul 6, 21p).