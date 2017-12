Succes total la Crosul “Ziua Olimpică”

Aproape 400 de iubitori ai sportului au luat startul ieri, la Constanţa, la a 27-a ediţie a Crosului “Ziua Olimpică”, competiţie organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Maritimo Shopping Center, Academia Olimpică Română - Filiala Constanţa, COSR şi Asociaţia Judeţeană de Atletism Constanţa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa, Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Participanţii s-au adunat în faţa Sălii Sporturilor, unde au ascultat mesajul transmis de Comitetul Olimpic Internaţional, prin intermediul Elenei Frîncu, membru în Comitetul Executiv al COSR.

„Sunt foarte bucuroasă să fiu din nou aici, la startul acestei întreceri, mai ales că tradiţia a fost deschisă de Constanţa. Îmi aduc aminte că la prima ediţie, în 1987, a fost prezentă marea campioană Lia Manoliu, cursa a fost câştigată de Ilie Floroiu, iar eu am alergat alături de campionul olimpic Ion Draica. Au fost atunci peste 2.500 de participanţi şi s-a alergat pe o distanţă de zece kilometri. Sunt fericită că se continuă tradiţia de promovare a sportului românesc şi a spiritului olimpic”, a spus Elena Frîncu. Startul a fost dat de fostul mare atlet Ilie Floroiu (director general al CS Farul Constanţa), deţinătorul recordurilor naţionale la 5.000 şi 10.000 de metri, în prezenţa directorului executiv al DJST Constanţa, Claudiu Teliceanu, şi a consilierului DJST, Mihai Orzan. „Îmi aduc aminte perfect de prima ediţie, chiar dacă mai este puţin şi se fac trei decenii de atunci. Îmi este dragă această competiţie şi sper să continue şi în anii următori”, a declarat Floroiu. Printre participanţi s-a numărat şi vicecampionul mondial de tineret la box, Arsen Mustafa. „Nu este prima oară când particip la acest cros, pentru că îmi place să alerg. Pentru mine este un antrenament, dar sper ca tot mai multă lume să facă sport”, a spus Mustafa.

PREMII ŞI SURPRIZE. Crosul s-a desfăşurat pe distanţa a 6,2 kilometri, pe traseul Sala Sporturilor - b-dul Tomis (până la intrarea în municipiul Constanţa, la vapor) - b-dul Aurel Vlaicu - parcarea Maritimo Shopping Center (intrarea pe la primul sens giratoriu), şi a avut loc sub sloganul „Aleargă pentru tine!”. Primul a încheiat cursa, după mai puţin de un sfert de oră, fostul atlet Bogdan Ofiţeru, în timp ce în întrecerea feminină s-a impus Elena Urîtu. „A fost o cursă frumoasă, mai ales că vremea a ţinut cu noi. Nu mai ştiu a câta victorie este, pentru că în ultimii zece ani am tot câştigat crosul. Între timp nu mai sunt legitimat şi fac sport doar de plăcere”, a spus câştigătorul. „Pentru mine a fost o cursă dificilă, cu mulţi concurenţi puternici, şi sunt fericită că am încheiat pe primul loc”, a adăugat învingătoarea din cursa feminină. Organizatorii au acordat mai multe premii speciale - pentru cei mai vârstnici participanţi, Veronica Negreabu (84 de ani) şi Ion Gheorghe (80 de ani), cel mai tânăr participant, Ştefan Jezevschi (2 ani), şi cea mai numeroasă familie participantă, familia Opriţa, formată din patru membri. Toţi competitorii au primit tricouri şi diplome de participant, în timp ce primii clasaţi au fost recompensaţi cu premii în bani.