Summit important la New York, pentru a relansa lupta contra încălzirii globale

Peste 120 de șefi de stat sau de guvern sunt așteptați marți, 23 septembrie, la New York, pentru a participa la un summit organizat de ONU pentru impulsionarea negocierilor internaționale pe tema combaterii încălzirii globale. În cadrul reuniunii, participanții urmează să anunțe angajamente menite să faciliteze ajungerea la un acord la conferința internațională de la Paris de la sfârșitul anului 2015. Evenimentul reprezintă cea mai mare concentrare de lideri mondiali reuniți vreodată pentru a discuta despre acest dosar, observă cu bucurie organizația cu sediul la New York. Pentru secretarul său general, Ban Ki-Moon, "este urgent să se acționeze: cu cât așteptăm mai mult, cu atât mai mult vom plăti în vieți umane și bani pierduți". Scopul negocierilor este de a limita încălzirea la două grade Celsius în raport cu epoca pre-industrială. Or, potrivit oamenilor de știință, dacă emisiile de gaze cu efect de seră se mențin la nivelul actual, planeta se va încălzi cu patru până la cinci grade până la sfârșitul secolului.