Sunt tot mai multe șanse ca Papa Francisc să vină în România

Posibila vizită în România a Papei Francisc prinde din ce în ce mai mult contur. Președintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Roma, că i-a reiterat Papei Francisc invitația de a vizita România. „În afară de, sigur, un schimb de amabilități protocolare care se fac cu aceste ocazii, i-am reiterat invitația mea, pe care am făcut-o în 2015, când am avut o vizită oficială, de a vizita România în 2018. Am reiterat această invitație pe care am făcut-o cu o săptămână înainte și în forma protocolară, scrisă. Nu în acest format se răspunde la o invitație, dar de la început a părut foarte interesat și sunt convins că se vor face toate demersurile și, dacă va fi posibil, eu cred că va veni“, a afirmat Iohannis, citat de agerpres.ro. Însă Iohannis nu e singurul care i-a adresat invitația Papei Francisc de a vizita România. Primarul general al municipiului București, Gabriela Firea, a avut în urmă cu câteva săptămâni o întrevedere cu prof. Alberto Quattrucci, secretar general al Comunității Sant`Egidio, cu care a discutat despre vizita în România, anul viitor, a Suveranului Pontif.