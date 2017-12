Suporteri arestaţi în Danemarca şi Croaţia

Peste 100 de suporteri au fost arestaţi, duminică seară, în urma incidentelor provocate după meciul de campionat dintre echipele FC Copenhaga şi Brondby IF, a anunţat cotidianul "Gazzetta dello Sport". Incidentele dintre suporterii celor două formaţii au început la finalul întîlnirii şi au continuat pe străzile din centrul oraşului Copenhaga. Echipa FC Copenhaga a învins, cu scorul de 1-0, formaţia Brondby IF, într-un meci din etapa a X-a a campionatului Danemarcei. În urma acestui rezultat, FC Copenhaga şi-a păstrat poziţia de lider în campionat, în timp ce Brondby IF a coborît pe locul 5. Şi în Croaţia au fost arestate 39 de persoane pentru comportament violent şi au fost plasate în detenţie la finalul meciului dintre Hajduk Split şi Dinamo Zagreb, scor 2-2, din campionat. Potrivit poliţiei, unul dintre suporteri este suspectat că ar fi rănit un poliţist, aruncînd cu o piatră în capul acestuia. Alţi suporteri au fost reţinuţi pentru că se aflau în stare de ebrietate şi în posesia unor artificii.