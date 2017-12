Surprize la Evaluarea Națională! Ce se întâmplă cu lucrările elevilor?

Elevii de clasa a VIII-a au intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru Evaluarea Națională (EN) care începe de luni, 27 iunie. Pentru aceștia, Ministerul Educației a pregătit o surpriză în acest an, și a decis ca lucrările să se corecteze încrucișat în alte județe decât cele în care s-au susținut probele, pentru o evaluare corectă și lipsită de orice tip de suspiciuni asupra corectării. Aceeași metodă a fost folosită anul trecut în cadrul Examenului de Bacalaureat, iar în acest an, ea a fost extinsă și la EN. ”În conformitate cu prevederile metodologiei de examen, lucrările candidaţilor vor fi evaluate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care s-au susţinut probele. În acest sens, siguranţa lucrărilor scrise va fi asigurată în baza procedurii privind modalitatea de transport şi prin măsuri specifice de natură a preveni situaţiile care pot afecta desfăşurarea procesului de corectare”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației. În acest an, EN VIII se desfăşoară între 27 iunie şi 5 iulie. Astfel, prima probă a EN din acest an debutează pe 27 iunie 2016, cu Limba și Literatura Română. Pe 29 iunie se desfășoară proba la Matematică, primele rezultate, înainte de contestații, urmînd să se afișeze pe 1 iulie. În aceeași zi, între orele 16.00 și 20.00, elevii nemulțumiți de note pot face contestații. Pe 5 iulie 2016 are loc afișarea rezultatelor finale, după rezolvarea tuturor posibilelor contestații.