Surprizele lui Vukotic

Forţat de accidentări şi suspendări, antrenorul Momcilo Vukotic a trimis în primul "unsprezece" al partidei de la Sofia două din achiziţiile făcute în această vară, Armel Disney şi Cosmin Băcilă. În plus, el l-a titularizat pe Ionuţ Larie şi i-a introdus în ultimele zece minute pe Daniel Florea şi Florin Neaga, toţi trei în vîrstă de 18 ani. Florea, poreclit de coechipieri "Gică Fentă", a făcut faza meciului, jucîndu-se cu toată apărarea bulgară, dar a fost blocat în momentul şutului. "Lokomotiv a jucat mai bine în prima repriză, noi în a doua, cînd am fi putut marca în două-trei rînduri. În meciurile cu Auxerre vor reveni şi o parte din jucătorii accidentaţi, dar tinerii introduşi pe teren au arătat că ne putem baza pe ei. Va fi greu cu francezii, dar orice este posibil" a spus la final antrenorul Momcilo Vukotic. La precedenta participare în Cupa UEFA-Intertoto, în ediţia 1994-95, Farul a depăşit faza grupelor, după ce a încheiat pe primul loc. Meciul decisiv s-a disputat în Franţa, unde constănţenii au obţinut un rezultat de egalitate, 0-0, cu AS Cannes, echipă care îl avea în componenţă pe celebrul Patrick Vieira. "Sperăm să repetăm istoria", au spus "rechinii". Partidele cu Auxerre sînt programate pe 15, respectiv 22 iulie, prima manşă disputîndu-se pe terenul francezilor.

Arenă impresionantă

Returul dintre Lokomotiv Plovdiv şi FC Farul a fost găzduit de stadionul "Vassil Levski" din Sofia, deoarece arena din Plovdiv este în proces de modernizare. Constănţenii au fost impresionaţi de calitatea terenului, dar şi de facilităţile oferite, declarînd, la unison, că astfel de stadion nu există în România, chiar dacă Federaţia Română de Fotbal se chinuie să aducă finala Cupei UEFA din 2009 la Bucureşti. Formaţia bulgară a fost susţinută de 4.000 de fani veniţi de la Plovdiv, care au cîntat fără încetare pe tot parcursul jocului. "Chiar dacă nu ne numărăm printre formaţiile cu nume sonore din capitala ţării, sîntem una din cele mai iubite echipe din Bulgaria. Ca Rapidului la voi", a explicat unul din oficialii bulgari. Ca şi la Constanţa, suporterii şi-au dat însă în petec, proferînd insulte rasiste la adresa constănţenilor. Farul a fost susţinută de o galerie de 50 de persoane, venită cu autocarul în ziua partidei.