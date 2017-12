Sute de posturi la Bursa locurilor de muncă. Au apărut joburile de sezon

16:43:34 / 17 Martie 2016

Unde sunt investitorii, d.le primar ?

22 locuri pt studii superioare ? In Constanta sunt 15.000 studenti. O impartire simpla arata ca 0,0014% se angajeaza doar. Rusine sa va fie. Ar trebui desfintate facultatile din oras pt ca nu se justifica. Nu exista locuri de munca pt cei 14978 care raman. In port si in Mamaia se cauta doar forta de munca necalificata, ca sa poata fi platita cu salariu minim pe economie.