Suzy Cortez are cel mai frumos posterior din Brazilia

Suzy Cortez, în vârstă de 25 de ani, considerată muza clubului de fotbal Sao Paulo, a fost desemnată... fericita posesoare a celui mai frumos posterior din Brazilia, după ce a câștigat, luni, concursul Miss Bumbum 2015. Tânăra, care a reprezentat Districtul Federal al Brasiliei și este considerată sosia celebrei prezentatoare Daniela Cicarelli, pentru asemănarea ei cu fosta soție a fotbalistului Ronaldo Nazario, a obținut cel mai bun punctaj al juriului, dintre cele 15 finaliste ale concursului. ”M-am pregătit intens în ultimele patru luni, pentru că am vrut să câștig concursul. Am ținut regim și am făcut un antrenament riguros”, a declarat tânara, la aflarea deciziei juriului.

Noua Miss Bumbum, care a câștigat recent și selecția pentru a deveni muza clubului Sao Paulo FC, a declarat că, pe lângă frumusețe și alte atribute, speră să aibă carisma necesară pentru a cuceri publicul și a deveni prezentatoare de televiziune, unul din visurile sale. Premiul Simpatia al concursului desfășurat la centrul de evenimente din Sao Paulo i-a revenit tinerei Daiana Oliveira, din statul Sergipe, în timp ce premiul Revelación i-a revenit reprezentantei statului Santa Catarina, Luciane Hoepers.

Învingătoarea din 2014, Indianara Carvalho, a fost gazda concursului și cea care a încoronat-o pe succesoarea ei. Pentru a alege câștigătoarea celui mai frumos posterior, juriul a acordat punctele în funcție de ținutele de seară ale concurentelor și de prestațiilor artistice realizate în bikini.

