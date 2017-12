Tâmpeniile bancherilor nu mai sunt decontate din taxele noastre

BAIL-OUT, NEVER AGAIN! Pentru omul obișnuit, noul mecanism de guvernanță economică al Uniunii Europene este un pic mai neinteresant decât un raport tehnic despre uzura materialelor folosite în irigații. Reprezentat grafic, mecanismul pare un minisistem solar, cu câteva planete mari (o uniune bancară, un pact fiscal), în jurul cărora orbitează reguli multe, dar nu prea multe, și diverse alte rezoluții la fel de palpitante ca strategia electorală a Monicăi Macovei. Pentru omul trezit de dimineață și căruia îi clănțăne dinții „mulțumită“ sistemului de aerisire mult prea zelos din Sala Albastră a Universității „Ovidius“ din Constanța, uniunea bancară ar căpăta accente de-a dreptul tragice; din fericire, însă, noile reguli sunt prezentate de prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Florin Georgescu, care are un talent aparte într-ale spusului pe bune. Aflăm, astfel, că intrarea României în viitoarea Uniune Bancară (care își va intra în „pre-drepturi“ la 4 noiembrie) înseamnă bănci mai responsabile și mult mai bine supravegheate, dar și o siguranță absolută a depozitelor oamenilor. În plus, procedura de bail-out dispare, fiind înlocuită de cea de bail-in. În traducere - „Se rupe cercul vicios bănci - stat. În Irlanda, spre exemplu, băncile au dat credite imobiliare în neștire, iar criza le-a pus pe butuci, fiind nevoie de intervenția statului, cu banii contribuabililor (practic, oamenii au plătit pentru inconștiența bancherilor). În Grecia, situația, deși diametral opusă, a avut efecte la fel de grave. Statul a forțat bancherii să cumpere titluri de stat, iar când falimentul a ieșit la iveală, instituțiile de credit și-au dat seama că finanțaseră un stat necredibil și au fost nevoite să accepte un „haircut“, adică să șteargă datoriile Guvernului, fără a-și mai recupera vreodată banii“, a explicat Florin Georgescu. Ce înseamnă bail-in? Salvare cu banii acționarilor băncii (sau chiar ai creditorilor importanți), nu cu banii din taxe și impozite. O notă - nerespectarea regulilor jocului nu va fi taxată cu avertismente numai bune de aruncat la coș, ci cu amenzi grele.

BANII, ÎN SIGURANȚĂ Totodată, UE urmărește și evitarea „bank-run-urilor“, adică a retragerilor masive de bani, pe fondul panicii. Criza bancară din Cipru este un exemplu bun, cu cozi la bancomate, oameni disperați și saci cu bani scoși din țară cu avionul de către miliardarii ruși. „Depozitele oamenilor vor fi în siguranță, pentru că bancherii vor fi obligați să își asume răspunderea pentru ce fac. Banca Centrală Europeană (BCE) angajează aproape 900 de persoane, al căror job va fi să meargă din bancă în bancă și să verifice că totul (dobânzi, comisioane, provizioane, rezerve, capital) este în regulă. Primele trei mari bănci din fiecare țară membră a Uniunii Bancare vor fi verificate direct de BCE (în cazul nostru, vorbim despre BCR, BRD și Banca Transilvania). Restul instituțiilor (în jur de 6.000) vor cădea în sarcina Autorităților Naționale de Supraveghere (banca centrală, în România)“, a punctat Georgescu, prezent ieri la Constanța, la o nouă ediție a Academica BNR.

SFATUL MEDICULUI La final, oficialul BNR a ținut să sublinieze că sănătatea băncilor va trebui întreținută și printr-un cadru fiscal de bun simț: „Nu intru în detalii pentru că: 1) ar pleca toată lumea din sală și 2) sunt în concediu“. El le-a transmis totuși un mesaj celor care acuză fiscalitatea ridicată: „Apar taxe noi, dar, în același timp, nu se plătesc multe impozite (vechi sau noi)“. Referitor la România, prea multe nu sunt de făcut: „Între 2004 și 2009, bancherii au făcut aici un profit net de 3,7 miliarde euro. Când le-am cerut să își solidifice capitalul, au adus înapoi 0,7 miliarde euro. Trei miliarde s-au dus. Ce să le zicem? „Felicitări și vă mai așteptăm pe la noi!“. Acum sunt voci care susțin că Uniunea Bancară înseamnă suprareglementare. E ca și cum te-ai duce la doctor și, înainte să îți zică ceva, începi să strigi „Nu vreau antibiotice!“, „Nu-mi dați d-aia, nici d-aia““. Concluzia - există echilibru în univers și, cât de curând, piața bancară se va alătura distracției.