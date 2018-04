Târgul de Mobilă se „instalează“ pe litoral

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA Constanţa), în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța (CJC), organizează, în perioada 22 - 25 martie 2018, la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, două evenimente dedicate sectorului HoReCa şi designului interior: Salonul de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică - LITORAL 2018, ajuns în acest an la Ediţia a XVI-a, şi cea de-a VII-a Ediţie a Târgului de Mobilă. Tematicile celor două expoziţii se completează reciproc, specialiştii şi vizitatorii având posibilitatea de a se bucura de un eveniment unitar, menit să răspundă în mod eficient celor mai diverse solicitări.

Salonul de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică

Bucurându-se de un real succes în cadrul ediţiilor anterioare, Salonul de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică - LITORAL 2018 este singurul eveniment de acest profil din Dobrogea, ce reuneşte, an de an, cei mai importanţi furnizori de servicii şi dotări specifice pentru industria HoReCa. „Evenimentul se bucură de o largă vizibilitate şi are avantajul de a fi organizat în cea mai potrivită perioadă anuală, la debutul pregătirilor pentru sezonul estival“, anunță organizatorii.

Tematica extrem de diversificată a salonului cuprinde tendinţe în premieră şi propune o gamă completă de produse şi servicii din domeniul HoReCa: mobilier şi echipamente profesionale pentru hoteluri, restaurante, bucătării, laboratoare, spălătorii; echipamente şi produse pentru curăţenie şi igienizare; echipamente şi instalaţii frigorifice, de încălzire, ventilaţie, climatizarea aerului, instalaţii termice; lenjerie, vestimentaţie specifică pentru personal, dotări diverse, veselă şi sticlărie profesională; automate pentru cafea, băuturi calde, sisteme de dozare; instalaţii sanitare şi accesorii; produse pentru finisaje, decoraţiuni interioare şi exterioare; proiecte la cheie pentru realizare și dotare completă pentru hotel, pensiune, restaurant, bar, piscină și SPA & wellness; produse alimentare şi nealimentare; piscine si materiale specifice pentru piscine interioare şi exterioare.

Târgul de Mobilă - Totul pentru Casă și Familie

În completarea tematicii propuse de Salonul de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică - LITORAL 2018, CCINA Constanţa organizează cea de-a șasea ediţie a Târgului de Mobilă, ce reprezintă o invitaţie adresată publicului care doreşte să ofere stil modului şi spaţiului de viaţă. „Deschis atât specialiştilor, cât şi publicului larg, târgul constituie o provocare pentru opţiunea între clasic şi contemporan, între emoţia interioarelor tradiţionale şi confortul celor cu design modern şi funcţional. Inovaţia, culoarea, funcţionalitatea şi, nu în ultimul rând, raportul calitate - preţ, au devenit, şi pentru cumpărătorul din România, criterii importante în viaţa de zi cu zi. În consecinţă, producătorii şi distribuitorii din România vor fi prezenţi la Târgul de Mobilă cu oferte adaptate gustului şi posibilităţilor financiare ale diverselor segmente de cumpărători“, au precizat organizatorii într-un comunicat de presă.

Tematica evenimentului este extrem de diversă şi include o gamă largă de produse, de la mobilierul clasic, până la variantele moderne, pentru casă, birouri şi spaţii comerciale, alături de cele mai inovatoare oferte de decoraţiuni interioare. Una dintre ideile principale ale expoziţiei este crearea unui sistem de soluţii complete: proiectul este orientat spre realizarea ideilor creatoare ale constructorilor şi designerilor de mobilă, spre modernizarea procesului de producţie, consolidarea relaţiilor de afaceri dintre producătorii de mobilă, accesorii şi utilaje pentru industria mobilei.

Saloanele vor fi deschise publicului timp de 4 zile, de miercuri până duminică, având următorul program: în perioada 22 – 24 martie: 10.00 – 19.00; 25 martie: 10.00 – 16.00. Intrarea este liberă.